به گزارش خبرگزاری مهر، «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌ داری آمریکا امروز دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در این کشور به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: ایران تحریم‌ ها را بسیار جدی گرفته است! مقامات ایران از وضعیت اقتصادی خود شوکه شده‌اند!

وزیر خزانه‌ داری آمریکا که در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور شکست هم حزبی های جمهوریخواه خود را حتمی می داند، کوشید بخشی از شکست های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: ایران به دلیل شکست در عرصه اقتصادی، دست به اقدامات تهاجمی و عملیاتی (نظامی) می‌ زند. می‌ خواهم از اتحادیه اروپا بابت حمایتشان از «عملیات طرد اقتصادی» تشکر کنم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار شبکه سی‌ان‌بی‌سی مبنی بر «آیا بازه زمانی مشخصی برای احتمال فروپاشی اقتصاد ایران وجود دارد؟»، گفت: ما لزوما نمی‌خواهیم اقتصاد ایران دچار فروپاشی شود؛ فقط باید کاری کنیم که حکومت شان سر عقل بیاید.

«اسکات بسنت»، با وجود اینکه تجربه شکست «فشار حداکثری» علیه ایران در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ را دارد، ادعا کرد: «عملیات طرد اقتصادی» آن‌ ها را به سمت تمایل برای دستیابی به توافق سوق خواهد داد.

این مقام آمریکا بی توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران، ادعاهای عوام فریبانه واشنگتن را دوباره تکرار کرد: موضع رئیس‌جمهور کاملا روشن است، آن‌ ها باید برنامه هسته‌ ای خود را کنار بگذارند، اورانیوم با غنای بالا را تحویل دهند، حمایت از نیروهای نیابتی را متوقف کنند و تنگه هرمز نیز باید باز بماند.