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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱

هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با پیامک جعلی «آیفون شما آنلاین شد»

هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با پیامک جعلی «آیفون شما آنلاین شد»

پلیس فتا درباره پیامک‌های جعلی «آیفون شما آنلاین شد» هشدار داد؛ پیام‌هایی که با هدایت کاربران به صفحات جعلی اپل، اپل‌آیدی و رمز عبور آنها را سرقت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مختار رضایی، با اشاره به اینکه اخیراً کلاهبرداران سایبری با ارسال پیامک‌های انگلیسی از سرشماره‌های خارجی ادعا می‌کنند آیفون شما آنلاین شد و برای دیدن موقعیت مکانی وارد لینک شوید، گفت: شگرد کلاهبرداری به این صورت است که پیوند داخل پیامک شما را به صفحه‌ای کاملاً مشابه سایت اَپل می‌برد و به محض وارد کردن اپل‌آیدی و رمز عبور، حساب کاربری شما به سرقت می‌رود. تصاویر و اطلاعات خصوصی در اختیار مجرمان قرار می‌گیرد. امکان سوءاستفاده، اخاذی و قفل کردن دستگاه فراهم می‌شود.

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا با ارائه توصیه‌هایی، تاکید کرد: شرکت اپل هرگز از طریق پیامک یا شماره‌های ناشناس لینک ورود به حساب ارسال نمی‌کند. آدرس رسمی اپل صرفاً دامنه‌های معتبر مانند apple.com و icloud.com است. در صورت دریافت چنین پیام‌هایی، به هیچ عنوان روی لینک نزنید و پیامک را حذف کنید.

وی گفت: مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، ۰۹۶۳۸۰ است و پایگاه اطلاع‌رسانی policefata.ir است که در صورت نیاز باید به این سرشماره و سایت شهروندان مراجعه کنند.

کد مطلب 6933468
مهسا حيدری توچائی

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