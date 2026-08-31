زمان تعمیرات اساسی پالایشگاه فجرجم ۴۳ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، حمید خدری با اشاره به آغاز عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه از اواسط خرداد بیان کرد: برنامه تعمیرات اساسی امسال با هدف افزایش آمادگی عملیاتی، ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات، کاهش ریسک توقف‌های ناخواسته و فراهم‌سازی شرایط لازم برای دریافت و پالایش حداکثری خوراک گاز در حال اجراست.

وی افزود: در چهارچوب این برنامه، تعمیرات اساسی ۴ واحد شیرین‌سازی، ۶ دستگاه بویلر، ۲ دستگاه زباله‌سوز و مجموعه‌ای از تجهیزات و واحدهای جانبی در دستور کار قرار گرفته است. در دو ماه نخست اجرای این پروژه، تعمیرات اساسی ۲ واحد شیرین‌سازی و سرمایش پایان یافت و تعمیرات یک واحد شیرین‌سازی دیگر با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ۱۲ درصد جلوتر از برنامه زمان‌بندی مشخص در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده در حوزه تجهیزات ثابت گفت: تاکنون تعمیرات اساسی ۱۰۰ دستگاه از انواع تجهیزات ثابت به‌طور کامل انجام شده است و تعمیرات ۴۵ دستگاه دیگر هم‌زمان در حال اجراست. همچنین عملیات جانبی ازجمله سندبلاست (تمیزکاری و آماده‌سازی سطوح)، رنگ‌آمیزی و عایق‌کاری هم‌زمان با فعالیت‌های تعمیراتی انجام می‌شود.

خدری از تعمیر، بازسازی و آماده‌سازی ۴۵۰ عدد شیرآلات صنعتی خبر داد و گفت: ۱۶۰ عدد شیرآلات دیگر در مراحل مختلف تعمیرات، آزمون و تست‌های فنی قرار دارند. افزون‌براین، سال‌های گذشته تعمیرات هر واحد به‌طور معمول حدود ۳۵ روز زمان می‌برد، اما با بازنگری برنامه زمان‌بندی و افزایش هماهنگی و ظرفیت‌های اجرایی، این زمان به ۲۰ روز کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش ۴۳ درصدی مدت‌زمان تعمیرات است.

وی تأکید کرد: دستیابی به این مقدار کاهش زمان، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تأمین به‌موقع منابع، هماهنگی مستمر میان واحدهای مختلف و استفاده حداکثری از توان تخصصی و اجرایی مجموعه بوده است. هدف اصلی این اقدام‌ها، افزایش آمادگی عملیاتی پالایشگاه و فراهم‌سازی ظرفیت لازم برای دریافت حداکثری خوراک گاز و استمرار تولید ایمن و پایدار است. براساس برنامه‌ریزی‌ها، تعمیرات اساسی واحدهای شیرین‌سازی و سرمایش تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ پایان می‌یابد و واحدها پس از انجام کنترل‌ها، بازرسی‌ها و تأییدهای لازم، آماده بهره‌برداری می‌شوند.