مانیتورینگ سیگنال قلب توسط سیستم بی سیم بلوتوث طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فلاح نژاد، مجری طرح در این باره گفت: این سیستم قابلیت مانیتورینگ فعالیت الکتریکی قلب افراد را از راه دور میسر می کند و از آنجا که امروزه درصد بسیار بالایی از افراد در شهرها و روستاها امکان استفاده از سیستم تلفن همراه را دارند در صورت ایجاد پایگاه های مناسب در بیمارستانها و درمانگاه ها امکان پایش‏‏ وضعیت قلبی افراد تحت خطر فوق العاده میسر می شود.



وی به مزایای این سیستم اشاره کرد و اظهار داشت: استفاده از چنین سیستم هایی باعث افزایش سلامت افراد جامعه، کاهش درصد مرگ و میر ناشی از سکته های قلبی و کاهش هزینه ها و سفر می شود.



مجری طرح با اشاره به قابلیت های این سیستم، خاطرنشان کرد: این پروژه‏ منجر به ساخت یک سیستم چند منظوره شد که چندین کاربرد از جمله افزودن قابلیت های ذخیره در فایل، نمایش در محیط گرافیکی و ارسال از طریق MMS به یک گوشی تلفن همراه دیگر در شبکه مخابراتی کشور، ساخت سیستم ثبت سه کاناله ECG و پایش بلادرنگ توسط کامپیوتر و امکان ذخیره سازی بر روی آن را شامل می شود.



فلاح نژاد خاطرنشان کرد: در پروژه طراحی شده کاربر در صورت عدم دسترسی به کامپیوتر می تواند سیگنال را به گوشی تلفن همراه خود ارسال کرده و آن را برای پزشک، درمانگاه یا مرکز مربوط ارسال کند.