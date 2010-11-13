مانیتورینگ سیگنال قلب توسط سیستم بی سیم بلوتوث طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فلاح نژاد، مجری طرح در این باره گفت: این سیستم قابلیت مانیتورینگ فعالیت الکتریکی قلب افراد را از راه دور میسر می کند و از آنجا که امروزه درصد بسیار بالایی از افراد در شهرها و روستاها امکان استفاده از سیستم تلفن همراه را دارند در صورت ایجاد پایگاه های مناسب در بیمارستانها و درمانگاه ها امکان پایش وضعیت قلبی افراد تحت خطر فوق العاده میسر می شود.
وی به مزایای این سیستم اشاره کرد و اظهار داشت: استفاده از چنین سیستم هایی باعث افزایش سلامت افراد جامعه، کاهش درصد مرگ و میر ناشی از سکته های قلبی و کاهش هزینه ها و سفر می شود.
مجری طرح با اشاره به قابلیت های این سیستم، خاطرنشان کرد: این پروژه منجر به ساخت یک سیستم چند منظوره شد که چندین کاربرد از جمله افزودن قابلیت های ذخیره در فایل، نمایش در محیط گرافیکی و ارسال از طریق MMS به یک گوشی تلفن همراه دیگر در شبکه مخابراتی کشور، ساخت سیستم ثبت سه کاناله ECG و پایش بلادرنگ توسط کامپیوتر و امکان ذخیره سازی بر روی آن را شامل می شود.
فلاح نژاد خاطرنشان کرد: در پروژه طراحی شده کاربر در صورت عدم دسترسی به کامپیوتر می تواند سیگنال را به گوشی تلفن همراه خود ارسال کرده و آن را برای پزشک، درمانگاه یا مرکز مربوط ارسال کند.
پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر سیستم بی سیم بلوتوث برای مانیتورینگ سیگنال قلب با قابلیت ارسال به تلفن همراه را عرضه کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فلاح نژاد، مجری طرح در این باره گفت: این سیستم قابلیت مانیتورینگ فعالیت الکتریکی قلب افراد را از راه دور میسر می کند و از آنجا که امروزه درصد بسیار بالایی از افراد در شهرها و روستاها امکان استفاده از سیستم تلفن همراه را دارند در صورت ایجاد پایگاه های مناسب در بیمارستانها و درمانگاه ها امکان پایش وضعیت قلبی افراد تحت خطر فوق العاده میسر می شود.
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