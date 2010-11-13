به گزارش خبرنگار مهر، ووشو ایران در ساندای بانوان دو نماینده دارد. الهه منصوریان در وزن 52- کیلوگرم در اولین دیدار به مصاف نماینده افغانستان رفت و حریف خود را ناک اوت کرد. حریف منصوریان بعد از این دیدار روانه بیمارستان شد. نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی باید با "ماری جین " از فیلیپین قهرمان جهان در سال 2007 مبارزه کند.

همچنین در وزن 60- کیلوگرم خدیجه آزادپور دور نخست و در دور راند متوالی حریف خود از کره جنوبی را شکست داد. وی نیز در مرحله یک چهارم نهایی با نماینده ویتنام که در رقابتهای سال 2009 جوانان آسیا با غلبه بر حریف چینی قهرمان شده بود روبرو می شود. هر دو نماینده ایران در صورت برتری در مبارزه بعدی مدال برنز خود را قطعی خواهند کرد.

همچنین در رقابتهای مردان حمیدرضا قلی پور عصر امروز شنبه به مصاف نماینده هند رفت و با پیروزی برابر وی، به مرحله بعد راه یافت. قلی پور صبح یکشنبه باید به مصاف ووشوکاری از مالزی برود.