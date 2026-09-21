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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

کشف فلزیاب قاچاق میلیاردی در مراغه

کشف فلزیاب قاچاق میلیاردی در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از توقیف یک دستگاه خودروی سواری پژو و کشف یک دستگاه فلزیاب خارجی قاچاق به همراه متعلقات آن به ارزش ۲ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر بیان کرد: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارتقاء امنیت اجتماعی، مأموران یگان امداد در حین کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودروی پژو مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۱ دستگاه فلزیاب خارجی قاچاق به همراه متعلقات آن ، به ارزش ۲ میلیارد ریال شدند.

فرمانده انتظامی مراغه با بیان اینکه در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و بعد از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6953866

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