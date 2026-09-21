به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهرزاد در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: حدود ۲۰۰ برنامه در سطح پایگاههای بسیج، مساجد و محلات شهرستان لاهیجان برای هفته دفاع مقدس برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به نقش رسانهها در دورههای مختلف دفاع از کشور افزود: در نخستین دفاع مقدس، خبرنگاران با وجود امکانات محدود، نقش مهمی در روشنگری و اطلاعرسانی داشتند، اما در جنگهای اخیر، رسانهها بیش از گذشته در خط مقدم میدان قرار گرفتهاند.
رسانهها افسران میدان جنگ روایتها هستند
فرمانده سپاه ناحیه لاهیجان با بیان اینکه جنگ امروز بیش از هر زمان دیگری ابعاد رسانهای دارد، گفت: دشمنان با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای درصدد بزرگنمایی، اثرگذاری بر افکار عمومی و جهتدهی به اندیشهها هستند و خبرنگاران و فعالان رسانهای باید در این میدان نقشآفرینی کنند.
مهرزاد با اشاره به شرایط شکلگیری دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس در شرایطی آغاز شد که انقلاب اسلامی بهتازگی به پیروزی رسیده بود و کشور در برابر فشارها و تهدیدهای مختلف قرار داشت، اما ملت ایران با وجود شرایط دشوار از کشور دفاع کرد.
وی افزود: در طول تاریخ، حمله دشمنان به ایران با جدایی بخشهایی از سرزمین همراه بوده است، اما در دفاع مقدس ملت ایران در برابر تجاوز ایستادگی کرد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود.
دفاع مقدس؛ سندی برای نسلهای آینده
فرمانده سپاه ناحیه لاهیجان با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای دفاع مقدس برای نسلهای آینده بیان کرد: انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس توانست بدون وابستگی و ائتلاف با قدرتهای شرق و غرب، از تمامیت ارضی و منافع کشور دفاع کند.
وی معرفی قهرمانان دفاع مقدس را یکی از رسالتهای مهم امروز دانست و گفت: قهرمانان اصلی جنگ، شهدا هستند که با فدا کردن ارزشمندترین دارایی خود، یعنی جانشان، برای دفاع از کشور و مردم ایستادگی کردند.
مهرزاد با اشاره به اهداف دشمنان در دورههای مختلف اظهار کرد: هدف دشمنان در دفاع مقدس، جنگهای اخیر و دیگر تقابلها، تحمیل اراده خود بر ایران بوده و ملت ایران در برابر این فشارها ایستادگی کرده است.
«ما میتوانیم» میراث دفاع مقدس است
وی با اشاره به برخی دستاوردهای دفاع مقدس گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای آن دوران، شکلگیری باور و اعتماد به توان داخلی بود؛ مردم به رهبری و فرماندهی کشور اعتماد داشتند و معنویت نیز به عنوان یکی از عوامل مهم در تقویت روحیه مقاومت نقشآفرینی کرد.
فرمانده سپاه ناحیه لاهیجان افزود: باید در حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به مردم و ظرفیتهای داخلی اعتماد کرد؛ شعار «ما میتوانیم» نیز از همین باور و اتکا به توان داخلی شکل گرفت.
دستاوردهای امروز دفاعی ریشه در دفاع مقدس دارد
مهرزاد در پایان با بیان اینکه نسل امروز مدیون ایستادگی و جانفشانیهای دوران دفاع مقدس است، گفت: دفاع مقدس زمینهساز حفظ کشور و تداوم حیات نظام جمهوری اسلامی شد و دستاوردهای دفاعی امروز کشور نیز ریشه در باورها و تجربههای همان دوران دارد.
وی اضافه کرد: آنچه امروز به عنوان توانمندیهای دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور شناخته میشود، حاصل همان روحیه خودباوری، اتکا به ظرفیتهای داخلی و تجربهای است که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت.
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