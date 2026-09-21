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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

آژیر خطر در الجلیل واقع بر شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمد

آژیر خطر در الجلیل واقع بر شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمد

منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در «الجلیل علیا» در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در الجلیل علیا در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از فعال شدن آژیر خطر در المالکیه در الجلیل علیا از بیم حملات موشکی خبر داد.

برخی منابع از فعال شدن پدافند رژیم صهیونیستی خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: در حال بررسی اوضاع هستیم.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آژیر خطر اشتباهی به صدا درآمده است.

سخنگوی ارتش اشغالگر بیان کرد که آژیر خطری که در منطقه مالکیه در جلیل علیا به صدا درآمد، نتیجه تشخیص نادرست بود.

کد مطلب 6954104

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