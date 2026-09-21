کاهش محسوس دمای صبحگاهی در همدان

روحالله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: تا پایان هفته آسمان استان عمدتا صاف تا کمی ابری است و در ساعات بعدازظهر شاهد وزش باد خواهیم بود.
وی درباره تغییرات دمایی افزود: برای امروز و فردا کاهش حدود ۲ درجهای دمای بیشینه در سطح استان پیشبینی میشود و صبح امروز افت دمای محسوسی در اکثر ایستگاههای استان ثبت شد بهطوریکه دمای صبحگاهی در بسیاری از نقاط به ۱۰ درجه سانتیگراد و کمتر از آن رسید و این شرایط تا ۴۸ ساعت آینده نیز تداوم خواهد داشت.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان با اشاره به وضعیت وزش باد در شبانهروز گذشته تصریح کرد: دیروز شاهد افزایش سرعت باد در اکثر ایستگاهها بودیم که در ایستگاههای «اشتران» قهاوند و «تورکان» سرعت وزش باد به حدود ۶۰ کیلومتر بر ساعت رسید.
زاهدی با بیان اینکه در شبانهروز اخیر اسدآباد، فامنین، قهاوند و کبودرآهنگ با ثبت دمای ۳۴ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاههای استان بودند، گفت: خنکترین نقطه استان نیز صبح امروز فامنین با دمای ۷ درجه سانتیگراد گزارش شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کمینه و بیشینه دمای ثبت شده در ایستگاه فرودگاه همدان نیز در ۲۴ ساعت گذشته به ترتیب ۸ و ۳۳ درجه سانتیگراد بوده است.
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