به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَهٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر عروج ملکوتی حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی، فقیه مردم‌دار، مرجع عالیقدر جهان تشیع و از آخرین حلقه‌های پیوند نسل معاصر با میراث سترگ فقاهت شیعه، اندوهی عمیق در دل جامعه علمی، حوزوی و دینی کشور بر جای نهاد.

آن عالم فرزانه، روایت زنده‌ای از سنت دیرپای دانش، اخلاق و وارستگی در حوزه‌های علمیه به شمار می‌رفت. عمر پربرکت ایشان در تالیف کتب علمی پایه، تدریس دروس عالی، تفقه و تربیت شاگردان بزرگ حوزه گذشت و نام بلندشان با دقت علمی، حافظه شگفت‌انگیز، انصاف در داوری، تواضع در سلوک و تعهد به صیانت از میراث علمی تشیع گره خورده است.

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی از چهره‌هایی بودند که مقام متعالی مرجعیت را علاوه بر جایگاه علمی و فقاهتی، به سرمایه‌ای معنوی و اجتماعی برای ایران و جهان بدل کردند. بیت معظم ایشان محل رفت و آمد نمایندگان مکاتب مختلف فقهی، علما، اصحاب فرهنگ و اهالی سیاست بود.

اینجانب در طول دوران مسئولیتم در استانداری قم، همواره شاهد رفتار پدرانه، پرهیزکاری هوشمندانه، اهتمام به حفظ حرمت علم و عالمان و بویژه مردم‌داری و دردشناسی این فقیه عالیقدر بودم. این شخصیت عالی‌مرتبه و معتدل، مورد وثوق طیف‌های مختلف دینی و اجتماعی قرار داشت.

برای نسل‌های متعددی از طلاب، فضلا و پژوهشگران، نام ایشان یادآور مکتبی است که در آن دانش با اخلاق، فقاهت با تقوا و مرجعیت با مردم‌داری در هم آمیخته بود. بی‌تردید فقدان چنین شخصیتی، تنها فقدان یک استاد یا مرجع نیست؛ بلکه بدرقه یکی از حافظان بزرگ حافظه علمی و تاریخی تشیع است که دهه‌ها از عمر خویش را وقف پاسداری از هویت فکری و فرهنگی مکتب اهل‌بیت (ع) کرد.

اینجانب با ابراز تأثر از این ضایعه بزرگ، ارتحال آن مرجع وارسته را به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری آیت الله حاج سیدمجتبی خامنه‌ای، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان ایشان، بیت مکرم آن فقید سعید و عموم مردم مؤمن و قدرشناس ایران اسلامی بویژه مردم قم و آذربایجان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، رحمت واسعه، علو درجات و همجواری با اولیای الهی را برای آن عالم ربانی و صبر و اجر را برای بازماندگان و سوگواران مسئلت دارم.

دکتر بهرام سرمست

استاندار آذربایجان شرقی