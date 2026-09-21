«جانشین» با حضور آرمان درویش و شکیب شجره در همدان اکران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نخستین اکران مردمی فیلم سینمایی «جانشین» شب گذشته ۲۹ شهریور با حضور بازیگران و عوامل فیلم در سینما مهر قدس همدان برگزار شد.

این مراسم با حضور چهره‌هایی از جمله آرمان درویش، شکیب شجره، سارا توکلی و عبدالله روا از بازیگران فیلم، مهدی شامحمدی کارگردان و روح‌الله سهرابی تهیه‌کننده همراه بود و جمعیت حاضر در ۴ سالن سینما، با تشویق‌های خود از بازیگران و عوامل این اثر استقبال کردند.

در بخشی از این مراسم، روح‌الله سهرابی و سایر عوامل از میزبانی مردم همدان تشکر کردند.

نفسِ ما به حضور شما وابسته است

مهدی شامحمدی در سخنانی با بیان اینکه تماشاگران «نفسِ سینما» هستند، تصریح کرد: بسیار خوشحالم که سالن‌های سینما دوباره شاهد حضور پرشور مردم است. ما به عنوان سینماگر، تنها با دیدن لبخند و استقبال شما جان می‌گیریم و انرژی پیدا می‌کنیم تا آثار باکیفیت‌تری برای این مرز و بوم تولید کنیم.

بازیگران فیلم، از جمله آرمان درویش و شکیب شجره نیز در گفتگوهای کوتاهی با مخاطبان، ضمن ابراز خرسندی از حضور در شهر همدان، حضور مردم را نویدبخش روزهای پررونقی برای اکران سراسری این فیلم در سایر شهرستان‌های کشور دانستند.

فیلم سینمایی «جانشین» که از چهارشنبه ۲۵ شهریور در سینماهای سراسر کشور روی پرده رفته است، محصول بنیاد فرهنگی روایت فتح و تهیه‌شده در انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس است و پخش آن را بهمن سبز بر عهده دارد.