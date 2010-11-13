برگزاری همایش آزادسازی سوسنگرد/ فرهنگ دفاع دژ مستحکم و غیرقابل تسخیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدعلی آل هاشم در نشست خبری سالروز آزادسازی سوسنگرد که پیش از ظهر امروز شنبه 22 آبان ماه برگزار شد، با اشاره به دلایل تحمیل هشت سال جنگ بر جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی را دلیل اصلی آن خواند و تأکید کرد: استکبار پس از اینکه با حرکات و توطئه های فراوانی همچون ترور و انفجار به نتیجه نرسید، جنگ را با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی و یا تضعیف آن، تجزیه کشور و فشار دائمی، جلوگیری از سازندگی و پیشرفتهای علمی و صنعتی در ایران، تقویت مخالفان جمهوری اسلامی و... بر ایران تحمیل کرد اما این نیت استکبار توسط عامل خود یعنی صدام شروع شد و نتوانستند به اهداف خود دست یابند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: ایران پیروز نهایی این جنگ نابرابر بود، چراکه ما آغازگر جنگ نبودیم بلکه این جنگ توسط صدام عامل استکبار بر ما تحمیل شد و با اینکه دشمن در ابتدا مقداری از خاک میهن اسلامی ایران در غرب و جنوب را تصرف کرد اما ما توانستیم دشمن را بیرون کنیم و نگذاریم دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از حماسه آفرینان هشت سال دفاع مقدس و خانواده شهدا و ایثارگران، تأکید کرد: باید تلاش کنیم در برگزاری همایشهای برگداشت شهدای دوران دفاع مقدس به جنبه های هدفدار و تأثیرگذار بپردازیم به همین دلیل در آستانه سالرروز آزادسازی سوسنگرد در 26 آبان 59 همایش مشترکی میان نیروهای مسلح در بزرگداشت و تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان این عملیات در روز دوشنبه 24 آبان برگزار می شود.

حجت الاسلام آل هاشم تأکید کرد: عملیات آزادسازی سوسنگرد در 26 آبان 59 در حالی به وقوع پیوست که این عملیات با عدم همکاری بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوای وقت مواجه شد و در این راستا با تدبیر حضرت امام خمینی(ره) و نماینده ایشان در شورایعالی دفاع یعنی مقام معظم رهبری مقدمات صدور و اجرای دستور تاریخی حضرت امام(ره) در تاریخ 25 آبان که فرمودند" تا فردا سوسنگرد باید آزاد شود" فراهم شد. با این پیام و پیگیری مقام معظم رهبری و با تلاش و ایثار بی نظیر رزمندگان اسلام شهر سوسنگرد در 26 آبان 59 از چنگال بعثیون رها شد.

وی عملیات بزرگ آزادسازی سوسنگرد را صرفا نظامی ندانست و تأکید کرد: سوسنگرد و آزادسازی آن یک عملیات صرفا نظامی نبود بلکه یک جریان بزرگ سیاسی نیز بود. پیروزی سریع در این عملیات وحدت میان نیروهای عمل کننده از سپاه، ارتش، نیروهای مردمی و بومی، جهادسازندگی و ستاد جنگهای نامنظم را نشان داد.

وی با اشاره به حضور دائمی مقام معظم رهبری در سالهای ابتدای جنگ تحمیلی یادآور شد: در سال 59 در جلسه شورایعالی دفاع، مقام معظم رهبری به عنوان نماینده حضرت امام(ره) مسئله محاصره شدید سوسنگرد را مطرح می کنند و رئیس جمهور و فرمانده کل قوای وقت( بنی صدر) وعده حل این مشکل را می دهد اما وقتی در روز یکشنبه 25 آبان به منطقه جنوب مراجعه می فرمایند و مشخص می شود که هنوز هیچ تحولی صورت نگرفته و از دفتر امام(ره) مرحوم آیت ا... اشراقی داماد حضرت امام با مقام معظم رهبری تماس تلفنی گرفته و اوضاع جبهه را سؤال می کنند.

وی افزود: نماینده حضرت امام(مقام معظم رهبری) پاسخ می دهند که سوسنگرد تحت فشار است و احتمالا از سوی فرمانده کل قوا(بنی صدر) همکاری انجام نمی شود. پس از این تماس تلفنی دوباره تماس گرفته می شود و فرمان تاریخی امام مبنی بر آزادسازی فوری سوسنگرد به مقام معظم رهبری اعلام می شود. ایشان شبانه دو نامه خطاب به فرمانده لشکر 92 زرهی برای اعزام یک تیپ به عملیات آزادسازی و نامه دیگری خطاب به جانشین رئیس ستاد ارتش یعنی تیمسار فلاحی می نویسند و در آنجا جمله امام را مبنی بر اینکه شهید فلاحی باید مباشر عملیات باشد را قید می فرمایند و پس از این بود که عملیات در صبح انجام گرفت و به پیروزی رسید.

حجت الاسلام آل هاشم با تأکید بر ولایت مداری نیروهای مسلح و ارتش در این عملیات، گفت: با اینکه بنی صدر با اعزام یک تیپ از لشکر 92 زرهی موافق نبود اما این نیروها با دریافت پیام قاطع امام توسط نماینده ایشان وارد عمل شدند و به پیروزی رسیدند و با آزادسازی سوسنگرد قلب امام شاد شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تأکید کرد: نکته دیگر این است که برای عراق سوسنگرد کلید فتح اهواز بود؛ اگر سوسنگرد آزاد نمی شد دشمن برنامه ریزی تصرف اهواز را داشت و با تصرف اهواز ایران در جنگ سقوط می کرد. نکته دیگر این است که من شنیدم که در جریان حصر سوسنگرد یک ناملایماتی از سوی صدای جمهوری اسلامی ایران با مدیریت قطب زاده معدوم انجام شد مبنی بر اینکه با حصر سوسنگرد صدا اعلام کرد که سوسنگرد سقوط کرده است که این مسئله مشکلاتی را به همراه داشت.

وی با اشاره به بزرگداشت سی امین سالروز آزادسازی سوسنگرد، نسبت به ثبت خاطرات نیروهای عمل کننده به ویزه رزمندگان و فرمانده هان با تأکید بر نقش حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و نقش وحدت میان نیروها در اجرای عملیات و نیز روشنگری نسبت به توطئه بنی صدر و لیبرالها و دشمنان داخلی و خارجی تأکید کرد.

رونمایی از اسناد فتنه بنی صدر و نیروهای لیبرال و ملی گرا در سوسنگرد

در ادامه این نشست سردار داوود غیاثی راد نیز به سخنرانی پیش از خطبه های سرلشگر فیروزآبادی و روشنگری وی نسبت به برخی از اقدامات خائنانه بنی صدر در زمان حصر و آزادسازی سوسنگرد اشاره کرد و گفت: در مراسم ویژه ای که در روز دوشنبه 24 آبان برگزار می شود، از اسناد فتنه بنی صدر، نیروهای لیبرال و ملی گرا نسبت به سوسنگرد رونمایی می شود.



مدیر روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به ویژه برنامه های بزرگداشت سی امین سالروز آزادسازی سوسنگرد در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: علاوه بر برپایی نمایشگاه کتاب در سوسنگرد، مراسم پر فیض دعای عرفه در اکثر استانها به نام سوسنگرد برپا می شود اما ویژه برنامه دعای عرفه با سخنرانی فرماندهان ارتش و سپاه و قرائت دستنوشته ای از شهید چمران در روز سه شنبه 25 آبان در ورزشگاه بزرگ آزادگان شهر سوسنگرد از ساعت 14:30 برگزار می شود.

وی با اشاره به حضور شهدای متعددی از 12 استان کشور در جریان آزادسازی سوسنگرد تأکید کرد: غبارروبی مزار شهدای این عملیات توسط بنیاد شهید انجام خواهد شد.

ثبت سالروز آزادسازی سوسنگرد در تقویم ایران

غیاثی راد از ثبت سالروز آزادسازی سوسنگرد در تقویم ایران خبر داد و گفت: به دلیل تقارن سالروز عملیات سوسنگرد با عید قربان امسال، ائمه جمعه و جماعات در سراسر کشور در خطبه ها به این مسئله اشاره خواهند کرد.



رئیس ستاد بزرگداشت سی امین سالروز آزادسازی سوسنگرد افزود: علاوه بر تهیه جند فیلم برای پخش از تلویزیون، فهرست فرماندهان و شهدا و ایثارگران عملیات سوسنگرد تهیه شده است و نسبت به مشخصات آنان و شهدای شاخص اطلاع رسانی می شود.

در پایان این نشست امیرسرتیپ خلبان موسوی به نقش ویژه نیروی هوایی در جریان عملیات آزادسازی سوسنگرد اشاره کرد و گفت: نیروی هوایی ارتش 434 سورتی مأموریت در عملیات سوسنگرد داشت و در قبل و بعد این عملیات تنها دچار 5 سانحه شد و در این راه شهدایی را تقدیم کرد.

همایش بزرگداشت آزادسازی سوسنگرد با هدف تجلیل از پیشکسوتان، فرماندهان و رزمندگان و خانواده شهدای عملیات آزادسازی سوسنگرد در روز دوشنبه 24 آبان در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار می شود.