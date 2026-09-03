به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی سیدمجتبی علوی‌مقدم اظهار کرد: طرح‌های آبخوانداری و تغذیه مصنوعی در مناطقی از جمله باباقدرت، جهان و دهانه اجاق در شهرستان بام و صفی‌آباد اجرا شده یا در دست اجراست و توسعه این اقدامات در سایر نقاط مستعد استان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: استفاده از ظرفیت طرح‌های آبخوانداری و پخش سیلاب می‌تواند در تقویت منابع آب زیرزمینی و مدیریت آثار کم‌آبی در مناطق خشک و نیمه‌خشک استان مؤثر باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: این اقدامات از گذشته در مناطق خشک و نیمه‌خشک مورد استفاده قرار گرفته و نمونه‌هایی از آن در قالب احداث بندسارها و تغذیه مصنوعی قنوات در جنوب استان قابل مشاهده است.