یادبود شهدای کشتی آزادی غزه در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این مراسم در آستانه سالروز ورود کاروان آزادی و شکست حصر غزه، عصر شنبه در تالار قدس مدرسه عالی امام خمینی(ره) توسط اتحادیه بین المللی امت واحده و با همکاری تشکل‌های دانشجویی برگزار شد که سمیه ارتیکین و مراد حسین ایکینان از کشور ترکیه نیز در این مراسم حضور داشتند.



مرادحسین ایکینان در این مراسم به تشریح حمله رژیم صهیونیستی به کاروان آزادی غزه پرداخت و اظهار داشت: من قبل از جریان حمله به کاروان آزادی غزه، در قالب عضویت در موسسه‌ای وارد غزه شده بودم و فضای معنوی آنجا به لمس کردم و برای همین وقتی برای دومین بار از ما دعوت شده بود که به غزه برویم به خاطر فضای معنوی آنجا با شور و اشتیاق وافری این درخواست را پذیرفتم.



وی ادامه داد: 350 نفر از مسلمانان ترکیه و 300 نفر از سایر کشورهای جهان برای حضور در این کاروان اعلام آمادگی کرده بودند و با اینکه فرهنگ، زبان و دین این 650 نفر با همدیگر متفاوت بود اما مانند یک گروه بودیم که فقط بر روی یک هدف مشترک متمرکز شده بودیم.



وی با اشاره به تلاش رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از حرکت این کاروان اظهار داشت: وقتی رژیم صهیونیستی متوجه شدند که این کاروان در حال حرکت است از طریق رسانه‌های تحت نفوذ خود اعلام کردند که در صورتی که این کاروان بخواهد وارد غزه شود اعضای آن را دستگیر و شکنجه می‌کنند، اما اعضای این کاروان به جای اینکه از این تهدید اسرائیل بترسند، همدلی و همکاری آنها بیشتر شد.



مرادحسین ایکینان خاطرنشان کرد: ما از قبل می‌دانستیم که در مسیری حرکت کردیم که با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد اما بر این باور بودیم که اگر محاصره غزه را بشکنیم ملت فلسطین نجات خواهند یافت و با این تصمیم قوی به سمت غزه حرکت کردیم.



وی گفت: در طول مسیر هلی کوپترهای اسرائیل کشتی ما را محاصره کردند و می‌خواستند در دل ما ترس ایجاد کنند و در این زمان اعضای کاروان آزادی با هم مشورت کردند که در قبال این حرکت رژیم صهیونیستی چه حرکتی باید از خود نشان دهیم. دو راه برای ما وجود داشت که یکی تسلیم شدن و تحویل دادن اجناس و داروها به رژیم اسرائیل بود و دیگری نیز ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی.



وی ادامه داد: با مشورت‌های صورت گرفته، همه اعضای کاروان آزادی اعتقاد داشتند که باید در برابر رژیم صهیونیستی مقاومت کنیم این مواد غذایی و داروها را به غزه برسانیم.



مرادحسین ایکینان اضافه کرد: وقتی این تصمیم گرفته شد، افراد مسن و کودکان را به جای امن کشتی هدایت کردیم و برای دفاع از خودمان از حداقل امکانات، حتی از وسایل آشپزخانه استفاده می‌کردیم.



وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در هنگام برپایی نماز جماعت صبح به آنها حمله کرده است، ادامه داد: وقتی درگیری شروع شد به لطف دعاهای مردم دنیا ترس و واهمه نداشتیم و خداوند این ترس را از دل ما به دل رژیم صهیونیستی ریخت.



وی افزود: در بین ما حتی یک نفر نظامی هم وجود نداشت و همه حاضران در این کاروان از اقشار مختلف و کسبه‌ها بودند.



مرادحسین ایکینان تصریح کرد: وقتی افراد کاروان را تقسیم بندی می‌کردیم که در کدام نقطه کشتی قرار بگیرند، خانم‌ها حاضر بودند در قسمت بالای کشتی قرار بگیرند و همه این علاقه‌مندی به ایستادگی ناشی از رحمت خداوند بود که در آنجا چشیدیم.



وی با اشاره به اثرات مثبت همدلی در رفع مشکلات اظهار داشت: خدا را شکر که به ما نشان داد مومنین و مومنات وقتی با همدیگر باشند همه مشکلات را می‌توانند برطرف کنند.



وی خاطرنشان کرد: 5 کشتی آزادی برای امداد رسانی به مردم مظلوم غزه آماده شده بود و سه کشتی به سمت غزه حرکت کرد و در سالگرد این حادثه امیدواریم تعداد بیشتری از کشتی‌های آزادی به سمت این کشور حرکت کند.



مرادحسین ایکینان با اشاره به شهید شدن 9 نفر از اعضای این کاروان تصریح کرد: من با 6 نفر از شهدای این کاروان ارتباط و آشنایی تنگاتنگی داشتم و آنها در آرزوی شهادت بودند.



گفتنی است در پایان این مراسم از سمیه ارتیکین و مراد حسین ایکینان به پاس حرکت انسانی و خداپسندانه برای کمک رسانی به مردم غزه تجلیل شد.



لازم به ذکر است این مراسم قرار است تا 24 آبان ماه در شهرهای زاهدان، کرمان و تهران نیز برگزار شود.





