ناوگان صمود ایران چند روز دیگر سفر دریایی خود را آغاز می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مسلم وافی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر یاسوج با بیان اینکه ۲۲۰ تانک مرکاوا توسط رژیم صهیونی وارد غزه شدند، گفت: ۱۰۴۵ آزاد مرد از سراسر جهان از طریق کشور تونس برای شکستن محاصره غزه حرکت کردند که الان به ۹۰۰ مایلی فلسطین اشغالی رسیدند.

وی با بیان اینکه در چند روزه گذشته تعدادی از این کشتی‌ها توسط پهباد مورد هدف قرار گرفتند، اظهار کرد: خیلی از سرنشینان این کشتی‌ها حتی مسلمان نیستند و می‌گویند برای آزادی خواهی مردم غزه می‌رویم.

مسئول کاروان ناوگان آزادی بخش صمود با بیان اینکه ما ۴ روزه دیگر نیز وارد حرکت دریایی برای حمایت از مردم غزه می‌شویم، افزود: یک خطر در بلای ما وجود دارد که امیدواریم پیری جمعیت است که امیدواریم در این زمینه تلاش کنیم.