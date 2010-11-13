آمادگی ایسلند برای همکاری با ایران در حوزه زمین گرمایی و حمل و نقل

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین رضوانی سفیر اکرادیته ایران درایسلند با اولافور راگنار گریمسون رئیس جمهور ایسلند ملاقات و استوارنامه خود را به وی تقدیم کرد.

در این دیدار طرفین ضمن ابراز خرسندی از روند مناسبات دو کشور بر تعمیق و توسعه آن تاکید کردند.

رئیس جمهور ایسلند با تمجید از فرهنگ و تمدن دیرینه ایران نقش و جایگاه مهم منطقه ای و بین المللی کشورمان را مورد تاکید قرار داد.

وی با درخواست همکاری ایران در دو حوزه شیلات و زمین گرمایی که ایسلند در آن دارای تخصص و توانمندی های ویژه ای است آمادگی کشورش برای انتقال دانش و تجربیات خود در این عرصه به ایران را اعلام کرد.

وی ابر از امیدواری کرد با اعزام کارشناسان و دانشجویان ایرانی برای آموزش در مراکز آموزش زمین گرمایی در ایسلند، گام عملی برای گسترش همکاری های پایدار که می تواند موجب تعمیق مناسبات در سایر زمینه ها و شناخت متقابل دو ملت شود ، فراهم شود.

سفیر اکرادیته ایران درایسلند نیز متقابلا آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط با این کشور را درهمه حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اعلام کرد.

طرفین همچنین با تاکید بر لزوم تبادل هیئت های بلند پایه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور خواستار برنامه ریزی و تسهیل دیدار مقامات دولتی و بخش خصوصی دو کشور شدند.

رضوانی همچنین با وزیرامورخارجه ایسلند دیدار و در خصوص زمینه های مورد علاقه دو کشور برای همکاری گفتگو کرد.

در این دیدار وزیر امورخارجه ایسلند با ستایش از جایگاه تاریخی و نقش و مشارکت برجسته ایران در تمدن و فرهنگ بشری و نیز جایگاه و نقش مهم منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت توسعه و تعمیق روابط دو جانبه در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مورد تاکید قرار داد و گفت: آماده تقویت همکاری و تبادل دانش فنی با جمهوری اسلامی ایران در عرصه انرژی زمین گرمایی، حمل و نقل هوایی و شیلات هستیم.