سرانه کتاب در خراسان شمالی 5.72 جلد به ازای هر دانش آموز است

محمدرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان این که سرانه استاندارد کتاب به ازای هر دانش آموز شش جلد کتاب است اظهار داشت: با دایر بودن 325 نمایشگاه کتاب در مدارس خراسان شمالی و یک نمایشگاه استانی کتاب در هفته کتاب امیدوار هستیم این سرانه در استان نسبت به استاندارد کشوری افزایش یابد.

وی گفت: هم اکنون سرانه مطالعه به ازاء هر دانش آموز 5.72 کتاب است.

این مسئول درباره وضعیت سرانه مطالعه دانش آموزان در خراسان شمالی افزود: به دست آوردن این سرانه دشوار است چون با پیشرفت فناوری و استفاده دانش آموزان از آن نمی توان آمار دقیقی به دست آورد اما سرانه مطالعه با توجه به استفاده دانش آموزان از کتاب های کتابخانه های مدارس استان20 دقیقه است.



وی با اشاره به این که سرانه مطالعه دانش آموزان خراسان شمالی نسبت به پارسال سه دقیقه افزایش یافته است ادامه داد: یک میلیون جلد کتاب در کتابخانه های مدارس استان موجود است و آموزش و پرورش کتابهای مورد علاقه دانش آموزان را متناسب با سن آنها تامین می کند.



معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به اهمیت مطالعه گفت: توجه دانش آموزان به کتاب و کتابخوانی در آشنایی آنها با مسایل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نقش مؤثری دارد و هر چه بیشتر مطالعه کنند ذهن آنها تقویت می شود و از آمادگی بیشتری برخوردار خواهند بود.



وی اظهارداشت: توجه دانش آموزان به کتاب و کتابخوانی در آشنایی آنها با مسایل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نقش مؤثری دارد و هر چه بیشتر مطالعه کنند ذهن آنها تقویت می شود و از آمادگی بیشتری برخوردار خواهند بود.



این مسئول ادامه داد: باید فرهنگ مطالعه و دوستی و الفت با کتاب بین دانش آموزان گسترش یابد و برگزاری نمایشگاههای کتاب در این راستا بسیار مؤثر است.



وی تقدیر از دانش آموزان نویسنده و برگزاری مسابقات کتابخوانی را از جمله راههای جذب آنها به مطالعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی ذکرکرد و گفت: کتابهایی که برای مسابقات کتابخوانی به دانش آموزان معرفی می شود متناسب با مقطع، سن، علاقه و جنسیت است.



این مسئول از برگزاری مسابقه کتابخوانی آیین منتظران در مقطع متوسطه در هفته جاری خبر داد و افزود: در آموزش و پرورش برای برگزاری مسابقات کتابخوانی بین دانش آموزان و انتخاب کتاب مناسب کارگروه تشکیل می شود و علاقه های دانش آموزان مورد بررسی قرار می گیرد.



رحیمی خاطرنشان کرد: در بعضی از کتابخانه های مدارس مجله های آموزشی و رشد "نشریه آموزش وپرورش" موجود است و دانش آموزان می توانند از آنها استفاده کنند، اما تجهیز کتابخانه های مدارس به مجله ها و روزنامه های مختلف امکان پذیر نیست.



وی تصریح کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان با کتابخانه های عمومی هماهنگیهای لازم را انجام داده است تا زمینه استفاده دانش آموزان از این اماکن فراهم شود و بتوانند کتابها و مجله های مورد نیاز خود را تهیه کنند ضمن این که کتابخانه های عمومی کتابهای مورد تقاضای دانش آموزان را تامین می کند.



معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی اظهار داشت: در ساماندهی جدید آموزش و پرورش نیروی کتابدار از کتابخانه های مدارس حذف شده و اداره آن بر عهده شورای دانش آموزی قرار گرفته است.



وی اضافه کرد: با توجه به این که دانش آموزان هنگام زنگ تفریح بیشتر به رفع خستگی و استراحت تمایل دارند، این امر کنترل، نظارت، دریافت و ارائه کتابها را در کتابخانه های مدارس دشوار می کند و ممکن است این اماکن آن طور که باید و شاید نتوانند به دانش آموزان خدمت رسانی و نیازهای آنها را برآورده کنند.



معاون آموزش و پرورش خراسان شمالی بیان کرد: برای رفع این مشکل تاکید کردیم که کتابخانه های مدارس فعال باشد تا خود دانش آموز به آن مراجعه و کتاب مورد نیاز خود را تهیه کند و پس از مطالعه آن را در جای خود قرار دهد.



وی ادامه داد: اگر چه این راهکار در افزایش اعتماد به نفس و ارتقای شخصیت و جذب دانش آموزان موثر است اما حفظ و نگهداری کتابها به این شکل دشوار و ممکن است زودتر، فرسوده و از رده خارج شود که این امر با توجه به گران بودن کتاب بسیار هزینه بر است.



رحیمی گفت: حضور کتابدار در کتابخانه های مدارس موجب نظم می شود و نظارت و کنترل بیشتری صورت می گیرد و دانش آموزان سعی می کنند در حفظ و نگهداری کتابها بکوشند و آنها را به موقع تحویل دهند.



وی تصریح کرد: دانش آموزان باید کتاب را به عنوان بهترین دوست و یار و یاور همیشگی خود بدانند و برای انس و الفت بیشتر با کتاب، به کتابخانه های مدارس مراجعه کنند و مطالعه کتابهای غیردرسی را نیز در برنامه روزانه خود قرار دهند.



معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: آموزش و پرورش استان برای جذب بیشتر دانش آموزان به کتابخوانی برنامه های مختلفی را در دستور کار قرار داده است تا از این راه سرانه مطالعه دانش آموزان افزایش و فرهنگ کتابخوانی گسترش یابد.