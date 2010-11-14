به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که همزمان با هفته کتاب برگزار می‌شود دکتر محمدجواد ادبی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مهندس ایرج حسابی و دکتر مغاری رئیس پردیس علوم دانشگاه تهران حضور می‌یابند و سخنرانی می‌کنند.

همچنین دکتر صمد فرخی شاگرد پروفسور حسابی نیز در این همایش حضور دارد و از سخنرانان این مراسم خواهد بود.

آثار پروفسور محمود حسابی در حوزه‌های فیزیک، زبان فارسی و پژوهشهای فرهنگی منتشر شده که برخی از این آثار شامل "فیزیک دوره اول متوسطه"، " الکترودینامیک" و "دیدگانی فیزیک" است.

مراسم بزرگداشت پروفسور محمود حسابی از ساعت 17 تا 19 در محل تالار اجتماعات انجمن آثار و مفاخر به نشانی خیابان ولی‌عصر، پایین‌تر از میدان منیریه، پل امیربهادر، خیابان سرگرد بشیری، پلاک 71 برگزار می‌شود.

