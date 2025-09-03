به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی شامگاه چهارشنبه در آیین نکوداشت پروفسور دکتر سیدمحمود حسابی در تفرش اظهار کرد: پروفسور حسابی با بهرهمندی از فرهنگ ادبی و دینی ایران و انس با آثار بزرگان ادب فارسی و اعتقاد به قرآن، توانست ماندگاری و تأثیر بینظیری در عرصه علم داشته باشد.
وی افزود: دکتر حسابی نه تنها به عنوان یک دانشمند برجسته، بلکه به عنوان انسانی فروتن و متعهد به ارزشهای اخلاقی شناخته میشود که توانسته است علم و ادب را به گونهای تلفیق کند که الگوی تمامنشدنی برای نسلهای بعدی باشد.
شالویی تصریح کرد: پروفسور حسابی با تلاشهای علمی و انسانی خود نه تنها استان مرکزی و شهرستان تفرش، بلکه کل ایران و جهان را تحت تأثیر قرار داده و الگویی جهانی برای ترکیب دانش و اخلاق فراهم کرده است.
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور ادامه داد: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آمادگی کامل برای حمایت از این طرح را دارد و امیدوار است هرچه زودتر فضایی شایسته برای گرامیداشت نام و یاد این دانشمند برجسته فراهم شود.
وی تاکید کرد: بزرگداشت مفاخر همچون دکتر حسابی، نه تنها پاسداشت تاریخ و فرهنگ است بلکه سرمایهگذاری استراتژیک برای آینده فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور به شمار میرود.
نظر شما