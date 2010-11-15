اختصاص 2 میلیارد ریال برای برگزاری نمایشگاه کتاب در مدارس مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی صبح دوشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ کتاب و کتابخوانی در مدرسه دخترانه ارشاد ناحیه یک ساری افزود: این مراسم به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، در تمام مدارس استان و به صورت نمادین در مدرسه راهنمایی دخترانه ارشاد ناحیه یک ساری نواخته شد.



فیاضی گفت: در سال تحصیلی 90-89 طرح 40 هزار نمایشگاه در 40 هزار مدرسه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال در مدارس استان برگزار می شود.



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه این طرح از 23 تا 30 آبان ماه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برگزار می شود افزود: استان مازندران در سه سال متوالی رتبه اول کشوری را در این طرح کسب کرد.



فیاضی گفت: وحید فضل اللهی،علیرضا رجبی، مبینا معالی و فاطمه عسکری دانش آموزان برتر کتابخوان و نادعلی باقری، سیف اله مجزایی، فاطمه باقری و عالیه محرابی به عنوان فرهنگیان فعال در امر کتابخانه کلاسی در استان معرفی شدند.



وی خاطرنشان کرد: از این دانش آموزان و فرهنگیان برتر در جشنواره تجلیل از کتابخوانان و مولفان برتر دانش آموز و فرهنگیان فعال در فعالیت های کتابخانه کلاسی از 23 تا 25 آبان ماه جاری در اردوگاه شهید باهنر تهران تجلیل می شود.

به گزارش مهر، در مراسم نمادین زنگ کتاب و کتابخوانی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری، مسئولان شورای شهر، کتابخانه های عمومی استان و آموزش و پرورش نواحی یک و دو ساری حضور داشتند.