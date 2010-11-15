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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

اختصاص 2 میلیارد ریال برای برگزاری نمایشگاه کتاب در مدارس مازندران

اختصاص 2 میلیارد ریال برای برگزاری نمایشگاه کتاب در مدارس مازندران

ساری - خبرگزای مهر: مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از اختصاص دو میلیارد ریال برای برگزاری نمایشگاه های کتاب در مدارس استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی صبح دوشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ کتاب و کتابخوانی در مدرسه دخترانه ارشاد ناحیه یک ساری افزود: این مراسم به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، در تمام مدارس استان و به صورت نمادین در مدرسه راهنمایی دخترانه ارشاد ناحیه یک ساری نواخته شد.
 
فیاضی گفت: در سال تحصیلی 90-89 طرح 40 هزار نمایشگاه در 40 هزار مدرسه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال در مدارس استان برگزار می شود.
 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه این طرح از 23 تا 30 آبان ماه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برگزار می شود افزود: استان مازندران در سه سال متوالی رتبه اول کشوری را در این طرح کسب کرد.
 
فیاضی گفت: وحید فضل اللهی،علیرضا رجبی، مبینا معالی و فاطمه عسکری دانش آموزان برتر کتابخوان و نادعلی باقری، سیف اله مجزایی، فاطمه باقری و عالیه محرابی به عنوان فرهنگیان فعال در امر کتابخانه کلاسی در استان معرفی شدند.
 
وی خاطرنشان کرد: از این دانش آموزان و فرهنگیان برتر در جشنواره تجلیل از کتابخوانان و مولفان برتر دانش آموز و فرهنگیان فعال در فعالیت های کتابخانه کلاسی از 23 تا 25 آبان ماه جاری در اردوگاه شهید باهنر تهران تجلیل می شود.

به گزارش مهر، در مراسم نمادین زنگ کتاب و کتابخوانی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری، مسئولان شورای شهر، کتابخانه های عمومی استان و آموزش و پرورش نواحی یک و دو ساری حضور داشتند. 

کد مطلب 1192260

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