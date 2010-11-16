چوپانان باید در نگهبانی از منطقه شکار ممنوع میشو داغ بکوشند

به گزارش خبرنگار مهر در شبستر، احمد عادلی نیا ظهر یه سه شنبه در هفتمین همایش سالانه دامداران و چوپانان حاشیه کوهستان میشوداغ شهرستان شبستر، افزود: اداره منابع طبیعی باید برای حفظ و حراست از منابع طبیعی، حمایت و همکاری بیشتری با چوپانان داشته باشند.

عادلی نیا یادآور شد: کارخانجات و صنایع آلاینده از جمله کارخانه آسفالت سازی و معدن شن باید در رعایت و حفاظت از محیط زیست بکوشند.

وی همچنین تصریح کرد: آبیاری احشام و مقررات و قوانین دست و پاگیر اداره منابع طبیعی از دیگر مشکلات چوپانان است که باید برطرف شود.

گفتنی است هفتمین همایش سالانه دامداران و چوپانان حاشیه کوهستان میشوداغ شهرستان شبستر با حضور بیش از 300 نفر از دامداران و چوپانان از 17 آبادی و شهرستان در محل ساختمان یاشیل میشو شهرستان شبستر برگزار شد.

جان پناه میشوداغ کلنگ زنی شد

همزمان با صعود کوه نوردان آذربایجان شرقی به قله میشوداغ در یادواره تجلیل از پیشکسوتان کوهنوردی شهرستان شبستر، کلنگ جان پناه میشوداغ نیز به زمین زده شد.

هیئت کوهنوردی شهرستان شبستر با همکاری گروه زیست محیطی یاشیل میشو این شهرستان، جهت تجلیل از شش فرزند کوهستان میشو داغ شهرستان شبستر، اقدام به برگزاری یک دوره صعود عمومی به قله میشو داغ شبستر کرد.

در این صعود، بیش از 15 هیئت کوه نوردی شهرستان های استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی حضور داشتند.