زمین لرزه ای به شدت 4.4 ریشتر جنوب کرمان را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زمین لرزه ای به شدت 4.4 ریشتر ساعاتی پیش منطقه لرزه خیز فاریاب در جنوب کرمان را به شدت تکان داد.

وقوع این زمین لرزه که ساعت 16 و 49 دقیقه عصر سه شنبه روی داد موجب ترس و هراس مردم شهر فاریاب شده است و هم اکنون مردم در بیرون از منازل به سر می برند.

کانون این زمین لرزه در عمق 26 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 27.85 درجه طول جغرافیایی و 16.49 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

از خسارات احتمالی این زمین لرزه شدید گزارشی دریافت نشده است.

پس از زمین لرزه پنج ریشتری پنجشنبه هفته گذشته فاریاب این منطقه همچنان شاهد پس لرزه های متعدد است که زمین لرزه عصر امروز شدید ترین پس لرزه پس از زمین لرزه اصلی بوده است.