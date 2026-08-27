به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری خراسانشمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در دنیا میزان تولید برق متناسب با جمعیت افزایش مییابد، اما در ایران از ابتدای انقلاب تاکنون، در حالی که جمعیت دو تا سه برابر شده، ظرفیت تولید برق بیش از ۱۲ برابر افزایش یافته است.
وی با اشاره به طرح انتقال آب سرانی افزود: اگر طرح انتقال آب سرانی به سرانجام برسد، خراسانشمالی به تنها استان کشور و حتی جهان تبدیل خواهد شد که از چنین شبکهای در حوزه توزیع آب برخوردار است و نمونه مشابه آن را نمیتوان در کشور و جهان یافت.
وزیر نیرو توجه به اقتصاد را یکی از عوامل مهم قدرت کشور دانست و تصریح کرد: ما به هیچ عنوان جنگطلب نیستیم، اما در برابر دشمنان خواهیم ایستاد و این موضوع را در جنگ هشتساله و همچنین جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه اثبات کردهایم.
علیآبادی بیان کرد: تا زمانی که جنگ و تهدید وجود داشته باشد، مقاومت خواهیم کرد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت امید در جامعه گفت: باید به فرزندان خود امید دهیم، چراکه کسانی که در خانواده و جامعه ناامیدی تزریق میکنند، جامعه را به سمت فرسایش پیش میبرند.
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