به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهرخانی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم بهرهبرداری از پروژههای راهداری شهرستان تاکستان اظهار کرد: اجرای این پروژهها با هدف ارتقای کیفیت راهها، افزایش ایمنی تردد و بهبود دسترسی مردم مناطق مختلف شهرستان انجام شده است.
وی افزود: امسال در محور تاکستان ـ زنجان حدود ۲۰ کیلومتر، در محور تاکستان ـ همدان نیز ۲۰ کیلومتر و در آزادراه قزوین ـ زنجان حدود ۲۲ کیلومتر عملیات آسفالت انجام شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان تاکستان ادامه داد: در بخش راههای روستایی نیز عملیات آسفالت در بخشهای خرمدشت و جهانآباد انجام شده که از جمله آن میتوان به آسفالت سه و نیم کیلومتر از محور چشمه، سه کیلومتر از محور جهانآباد و هفت کیلومتر از راه روستایی مرگسین اشاره کرد.
طاهرخانی با بیان اینکه مجموعاً ۳۴ کیلومتر از پروژههای آسفالت امسال نیز تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید، عنوان کرد: اجرای این پروژهها حاصل یک کار تیمی و پیگیری مستمر مسئولان شهرستان و مجموعه راهداری است.
وی خاطرنشان کرد: مطالبه برای آسفالت و بهسازی برخی از این مسیرها به ۱۶ تا ۱۷ سال گذشته بازمیگردد و در طول این سالها فرمانداران و نمایندگان مختلف پیگیر اجرای این پروژهها بودهاند.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان تاکستان با قدردانی از پیگیری مسئولان شهرستان گفت: در این زمینه لازم است از آقای سلمانی که بهصورت مستمر و تقریباً روزانه پیگیر اجرای پروژه بودند، تقدیر و تشکر ویژه داشته باشیم.
طاهرخانی تأکید کرد: بهرهبرداری از این پروژه را میتوان نمونهای از نتیجه پیگیری مستمر، همکاری دستگاههای اجرایی و همراهی مسئولان شهرستان برای پاسخ به مطالبات چندینساله مردم دانست.
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