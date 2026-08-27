به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی در آیین افتتاح طرح‌های اقتصادی استان اردبیل اظهار کرد: مردم در طول جنگ با اعتماد و اطمینان به عملکرد نظام، دولت چهاردهم و نیروهای مسلح، همراهی و پشتیبانی خود را نشان دادند و با حضور و رفتار خود تصویری آرام، مقتدر و اطمینان‌بخش از ایران به جهان مخابره کردند.

وی با اشاره به اینکه دشمن تلاش داشت با ایجاد فضای نگرانی، ناامنی و التهاب، مردم را نسبت به آینده کشور دچار تردید و نگرانی کند، افزود: مردم ایران با حفظ آرامش و انسجام نشان دادند که در شرایط سخت نیز پای کشور خود ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به سیاست‌های دشمن برای اعمال محاصره و تحریم علیه ایران، بیان کرد: دشمن نمی‌تواند با محاصره و تحریم، مرزهای کشور را ببندد زیرا جمهوری اسلامی ایران روابط حسنه و مناسبات خوبی با کشورهای همسایه دارد و همین ارتباطات موجب می‌شود نیازمندی‌های کشور تأمین و مسیرهای ارتباطی و اقتصادی فعال باقی بماند.

حضرتی با تأکید بر اینکه ایران مسیر توسعه و پیشرفت را متوقف نکرده است، گفت: کشور حتی در شرایط جنگ و فشارهای خارجی، لحظه‌ای از بازسازی، توسعه و پیشرفت متوقف نشده است.

وی با بیان اینکه حفظ وحدت و انسجام ملی باید به‌عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: اتحاد مقدس رمز بقا، قدرتمندی و پیروزی در کشور ماست و همه باید در کنار یکدیگر قرار بگیریم و اختلافات را کنار بگذاریم.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که همه گروه‌ها و اقشار جامعه در دفاع از وطن و انقلاب، یک هدف مشترک داشته باشند و در کنار یکدیگر به یک مشت مشترک و قدرتمند برای دفاع از ایران تبدیل شویم.