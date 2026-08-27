شاهرخی: تجهیزات تشخیصی جدید به بیمارستان بشاگرد داده می شود

پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز شاهد راهاندازی و بهرهبرداری از دستگاه پیشرفته سیتیاسکن در بیمارستان بشاگرد بودیم که گامی مهم در جهت ارتقای خدمات درمانی این منطقه محسوب میشود. هرچند نسبت به سالهای گذشته شرایط بهتری در این بیمارستان حاکم شده، اما همچنان نیازمند تلاش و توسعه خدمات بیشتر برای مردم شریف این شهرستان هستیم.
وی افزود: در همین راستا و در فازهای بعدی توسعه، خرید یک دستگاه سونوگرافی، دستگاههای آزمایشگاهی بیوشیمی و یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال در دستور کار جدی دانشگاه قرار گرفته است که امیدواریم ظرف دو تا سه ماه آینده عملیاتی و مستقر شوند.
تقویت حضور پزشکان متخصص در بشاگرد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در رابطه با تأمین نیروی انسانی متخصص در این بیمارستان تصریح کرد: طی جلسات کارشناسی، مقرر و صورتجلسه شد که متخصصان زنان و همچنین متخصصان قلب و عروق، یک تا دو روز در هفته برای ارائه خدمات در بیمارستان بشاگرد حضور داشته باشند.
شاهرخی ادامه داد: در حال حاضر پزشک متخصص داخلی بهصورت منظم و مستمر در بیمارستان مستقر است و علاوه بر این، رایزنیها برای جذب و استقرار یک پزشک متخصص طب اورژانس بهصورت مقیم در حال انجام است تا پوشش حداکثری خدمات اورژانسی و حیاتی در ساعات مختلف شبانهروز برای بیماران نیازمند فراهم شود.
برنامهریزی برای توسعه فضای بستری و احداث ۲ اتاق عمل
وی با اشاره به وضعیت خدمات بستری در بیمارستان بشاگرد خاطرنشان کرد: بخش بستری این بیمارستان با ظرفیت ۱۰ تخت فعال شده و دستگاههای دیالیز نیز در مدار خدمترسانی به بیماران قرار دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان تأکید کرد: توسعه فضای فیزیکی به منظور افزایش تختهای بستری در اولویتهای عمرانی ما قرار دارد و برنامهریزی لازم برای احداث و راهاندازی دو اتاق عمل مجهز در این بیمارستان نیز انجام شده است تا خدمات جراحی نیز در آینده نزدیک به اهالی شهرستان ارائه شود.
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