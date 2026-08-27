به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر استاندار کردستان به شهرستان بیجار و در جریان برنامههای هفته دولت، عصر پنجشنبه بخشی از طرحهای راهسازی این شهرستان به بهرهبرداری رسید و روند اجرای پروژههای در دست احداث محورهای مواصلاتی منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
آرش زرهتنلهونی، استاندار کردستان، در جریان این سفر از روند اجرای قطعه ششم باند دوم محور بیجار ـ دیواندره بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت عملیات عمرانی این پروژه قرار گرفت.
این قطعه از محور بیجار ـ دیواندره ۶.۵ کیلومتر طول دارد و برای اجرای آن بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است. بر اساس آخرین گزارش ارائه شده، این پروژه تاکنون ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
در مسیر بیجار ـ دیواندره نیز چهار پروژه راهسازی به طول مجموع ۵۵ کیلومتر در حال اجراست که مجموع پیشرفت فیزیکی این طرحها به ۳۵ درصد رسیده است.
بهرهبرداری از ۸.۵ کیلومتر باند دوم محور بیجار ـ زنجان
در ادامه برنامههای سفر استاندار کردستان به بیجار، دو قطعه از باند دوم محور بیجار ـ زنجان نیز افتتاح شد.
قطعه پنجم باند دوم این محور به طول پنج کیلومتر و قطعه سوم به طول ۳.۵ کیلومتر اجرا شده و مجموع طول مسیرهای افتتاحشده به ۸.۵ کیلومتر میرسد.
برای اجرای این دو پروژه راهسازی، اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان به نرخ روز هزینه شده است.
توسعه و تکمیل محورهای مواصلاتی بیجار، از جمله طرحهای مهم زیرساختی این شهرستان به شمار میرود که با هدف ارتقای ایمنی تردد، بهبود وضعیت ارتباطی و تقویت زیرساختهای حملونقل منطقه در حال اجراست.
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