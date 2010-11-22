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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۰

25 پرنده کمیاب در آستارا کشف شد

25 پرنده کمیاب در آستارا کشف شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا گفت: ماموران حفاظت محیط زیست آستارا موفق به نجات 25 پرنده کمیاب از دست شکارچیان متخلف شدند.

ساسان اکبری پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو شکارچی متخلف که 25 سهره را در پناهگاه حیات وحش لوندویل آستارا به صورت زنده شکار کرده بودند، با تلاش ماموران محیط زیست دستگیر و پرندگان نیز به طبیعت بازگردانده شدند.
 
وی با اشاره به اینکه سهره از پرندگان مهاجر و حفاظت شده است، اظهارداشت: افراد سودجو با زنده گیری این پرنده، هر قطعه آن را به قیمت 500 هزار ریال در تهران بفروش می رسانند.
 
رئیس محیط زیست آستارا گفت: وجود تالابهای استیل عباس آباد، آق و پناهگاه حیات وحش لوندویل در آستارا محل مناسبی برای زمستان گذرانی پرندگان مهاجر است.
 
وی ادامه داد: در یک ماه گذشته پیش قراولان پرندگان شامل خوتکای پر سفید، انواع مرغابی  و غاز به تالابهای آستارا مهاجرت کردند.
کد مطلب 1196476

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