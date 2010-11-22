25 پرنده کمیاب در آستارا کشف شد

ساسان اکبری پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو شکارچی متخلف که 25 سهره را در پناهگاه حیات وحش لوندویل آستارا به صورت زنده شکار کرده بودند، با تلاش ماموران محیط زیست دستگیر و پرندگان نیز به طبیعت بازگردانده شدند.

وی با اشاره به اینکه سهره از پرندگان مهاجر و حفاظت شده است، اظهارداشت: افراد سودجو با زنده گیری این پرنده، هر قطعه آن را به قیمت 500 هزار ریال در تهران بفروش می رسانند.

رئیس محیط زیست آستارا گفت: وجود تالابهای استیل عباس آباد، آق و پناهگاه حیات وحش لوندویل در آستارا محل مناسبی برای زمستان گذرانی پرندگان مهاجر است.

وی ادامه داد: در یک ماه گذشته پیش قراولان پرندگان شامل خوتکای پر سفید، انواع مرغابی و غاز به تالابهای آستارا مهاجرت کردند.