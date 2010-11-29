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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۲

امام جمعه روانسر:

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه راهکار مقابله با تهدیدات نرم است

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه راهکار مقابله با تهدیدات نرم است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: امام جمعه روانسرگفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بهترین تدبیر و راهکار مقابله با تهدیدات نرم دشمنان است و باید در این راستا اقدامات موثری اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ملاعبدالله غفوری صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت یادواره شهدای روستاهای بخش مرکزی این شهرستان با اشاره به اینکه زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا کمتر از شهادت نیست، اظهار داشت: کار برای شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنها همواره ارزشمند بوده و در این عرصه جا برای کار بسیار زیاد است.

وی افزود: عزت امروز انقلاب اسلامی و ملت ایران در گفتمان جهانی مرهون خون شهدای گرانقدر در طول تاریخ این انقلاب به ویژه هشت سال دفاع مقدس است.

ملاعبدالله غفوری تصریح کرد: بی شک بهترین و کارآمدترین راه ممکن برای ایجاد، حفظ و تقویت فرهنگ بسیجی، گسترش و تعمیق معارف قرآن و عترت در میان بسیجیان است.

امام جمعه روانسر نزدیکی به ارزش‌های اسلام و انقلاب، حضور در مساجد، تقویت ارتباطات معنوی و حرکت در مسیر ولایت را از راه‌های مقابله با جنگ نرم دشمن برشمرد و خاطر نشان کرد: امروزه مقابله با تهدیدات نرم دشمنان انقلاب اسلامی از وظایف ماست و برای مقابله با این تهدیدات باید مجهز به فرهنگ ایثار و شهادت، مقاومت و ولایت مداری باشیم.

کد مطلب 1200613

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