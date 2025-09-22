به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی، صبح دوشنبه در مراسم غبارروبی مزار شهدا به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، با تاکید بر اهمیت تکریم شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: شهدا حق بزرگی بر جامعه بشریت دارند و باید هر روز برای دفاع از ارزش‌ها و مقابله با دشمنان متحد و آگاه باشیم.

وی با بیان اینکه شهدا حق بزرگی بر جامعه بشریت دارند، تاکید کرد: وظیفه ماست که مقام شامخ شهدا را گرامی بداریم و همواره قدردان فداکاری‌های آنان باشیم چراکه جایگاه شهدا در قرآن کریم والاترین جایگاه است و باید با احترام و تکریم از یاد و خاطره آنان پاسداری کنیم.

وی با اشاره به شرایط امروز جامعه و با اعلام اینکه جامعه امروز هر روز روز دفاع مقدس است، افزود: در حالی که امروز در برابر جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی و سایر تهدیدات دشمن قرار داریم، باید یاد بگیریم که هر روز ما روز دفاع مقدس است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اضافه کرد: دشمن هر روز با شیوه‌های مختلف به سراغ ما می‌آید و ما باید همواره برای مقابله با آن آماده باشیم.

صلواتی همچنین در بخشی از سخنان خود بر لزوم اتحاد و انسجام ملی تاکید کرد و گفت: در دوران جنگ تحمیلی، جنگ نظامی بود، اما امروز با جنگ تکنولوژی و جنگ‌های غیرنظامی روبرو هستیم و آنچه که در جنگ ۱۲ روزه اخیر باعث پیروزی ایران شد، وحدت و انسجام مردم بود.

وی گفت: اگر ما همواره متحد باشیم، هیچ دشمنی نمی‌تواند ما را از پا درآورد.

وی در ادامه با اشاره به تهدیدات امروز از سوی رژیم صهیونیستی و دیگر دشمنان، تصریح کرد: باید در برابر رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل ایستادگی کنیم و همه ما باید برای دفاع از آب و خاک، هویت و ارزش‌های خود از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در پایان سخنان خود از نقش بسیجی‌ها در مقابله با تهدیدات مختلف یاد کرد و گفت: در این دوران که با جنگ تمام‌عیار دشمن مواجه هستیم، باید همه ما نقش بسیجی بودن را ایفا کنیم و با بصیرت و هوشیاری در مقابل دشمنان هوشیار باشیم.