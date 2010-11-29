5 مقاله برای ارائه در کنگره منطقه ای کوثر نبوت انتخاب شد

حجت الاسلام سیف الله ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: نویسندگان مقالات 54 درصد زنان و 46 درصد مردان بوده اند که پنج نفر آن با رای داوران انتخاب شدند.

کارشناس فرق و مذاهب این اداره کل گفت: این کنگره روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 10 و 11 آذرماه سالجاری به میزبانی این استان در قالب سه کمیسیون در روز اول و کنگره علمی با ارائه مقاله و سخنرانی شخصیت های کشوری برگزار می شود.

حجت الاسلام سیف الله ادبی افزود: در کمیسیون تربیتی (نگاه تربیتی خاندان وحی به زنان و دختران) که شخصیت زن و دختر مسلمان در اندیشه مذاهب اسلامی، جایگاه عفاف و حجاب در جامعه اسلامی، الگوهای رفتاری و تربیتی بانوان از سیره حضرت فاطمه(س) و حضرت معصومه (س)، مسئولیت های خانواده در برابر دختران از دیدگاه اسلام، بررسی مشکلات و چالشهای پیشرو دختران مسلمان مورد بررسی قرار می گیرد.

به گفته وی در کمیسیون اجتماعی (جایگاه زنان و دختران در مسائل اجتماعی از دیدگاه اسلام)، تأثیر تهاجم فرهنگی بر زنان و دختران در مسائل اجتماعی، نقش نهادهای اجتماعی و سازمان های مردم نهاد در تسهیل ازدواج جوانان، نقش زنان و جوانان در انقلاب اسلامی، فعالیتهای زن مسلمان در اجتماع و زنان و دختران از دیدگاه اسلام بررسی می شود.

ادبی تصریح کرد: در کمیسیون حقوقی ( جایگاه زنان و دختران در مسائل حقوقی از دیدگاه اسلام)، حقوق و مسئولیتهای زنان و دختران در جامعه امروز، حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته، حقوق و تکالیف زوجین در آیین همسرداری پرداخته می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این کمیسون ها نمایندگان مجلس و زنان فرهیخته فرهنگی و اجتماعی حضور دارند.