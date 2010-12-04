148 واحد صنعتی آلاینده آذربایجان شرقی اخطار گرفتند

بیوک رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محیط زیست استان نظارت مستمر بر عملکرد زیست محیطی صنایع و کنترل آلایندگی واحدهای مختلف دارد، اظهارداشت: امسال ماموران نظارتی اداره کل با انجام هزار و 249 مورد پایش و کنترل صنایع مختلف تبریز و شهرهای استان به صنایع آلاینده محیط زیست اعمال قانون و اخطاریه زیست محیطی صادر کرده اند.

رئیسی با اشاره به ایجاد مرکز صدور مجوزهای زیست محیطی برای متقاضیان مرکز استان و کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات واصله در تبریز، گفت: در شهر تبریز 169 مورد موافقت با صدور مجوز زیست محیطی برای احداث صنایع جدید و 250 مورد موافقت با صدور مجوز بهره برداری دائمی و موقت برای واحدهای تولیدی و خدماتی صادر شده است.

وی از فعالان و سرمایه گذاران بخش صنعت خواست برای کاهش میزان آلودگی ناشی از فعالیت صنایع و توسعه موزون اشتغال و فعالیتهای صنعتی نسبت به ایجاد یا توسعه صنعت در شهرک های صنعتی دیگر شهرهای استان اقدام کرده و از تمرکز سرمایه گذاری در تبریز خودداری کنند.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی با بیان اینکه امسال 705 مورد موافقت زیست محیطی به ایجاد واحد صنعتی و خدماتی در استان صورت گرفته است، گفت: از این رقم 526 مورد موافقت مربوط به شهرستان های استان است.