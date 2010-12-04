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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۵

148 واحد صنعتی آلاینده آذربایجان شرقی اخطار گرفتند

148 واحد صنعتی آلاینده آذربایجان شرقی اخطار گرفتند

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای امسال تاکنون تعداد 148 واحد صنعتی استان به دلیل عدم رعایت موازین زیست محیطی از این اداره کل اخطار گرفتند.

بیوک رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محیط زیست استان نظارت مستمر بر عملکرد زیست محیطی صنایع و کنترل آلایندگی واحدهای مختلف دارد، اظهارداشت: امسال ماموران نظارتی اداره کل با انجام هزار و 249 مورد پایش و کنترل صنایع مختلف تبریز و شهرهای استان به صنایع آلاینده محیط زیست اعمال قانون و اخطاریه زیست محیطی صادر کرده اند.

رئیسی با اشاره به ایجاد مرکز صدور مجوزهای زیست محیطی برای متقاضیان مرکز استان و کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات واصله در تبریز، گفت: در شهر تبریز 169 مورد موافقت با صدور مجوز زیست محیطی برای احداث صنایع جدید و 250 مورد موافقت با صدور مجوز بهره برداری دائمی و موقت برای واحدهای تولیدی و خدماتی صادر شده است.

وی از فعالان و سرمایه گذاران بخش صنعت خواست برای کاهش میزان آلودگی ناشی از فعالیت صنایع و توسعه موزون اشتغال و فعالیتهای صنعتی نسبت به ایجاد یا توسعه صنعت در شهرک های صنعتی دیگر شهرهای استان اقدام کرده و از تمرکز سرمایه گذاری در تبریز خودداری کنند.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی با بیان اینکه امسال 705 مورد موافقت زیست محیطی به ایجاد واحد صنعتی و خدماتی در استان صورت گرفته است، گفت: از این رقم 526 مورد موافقت مربوط به شهرستان های استان است. 　

کد مطلب 1202318

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