مالک باشگاه خیبر بعد از باخت مقابل نساجی: داوری یک فاجعه بود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عبدی بعد از باخت خیبر مقابل نساجی مازندران، اظهار داشت: کیفیت بازی که مشخص بود و امروز حق به حقدار نرسید.
وی با تأکید بر اینکه داوری یک فاجعه بود بهخصوص در بحث var، عنوان کرد: تا زمانی که var کارت قرمز بازیکن نساجی را برنگرداند متوجه نشدم بازی با var برگزار میشود!
مالک باشگاه خیبر خرمآباد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در آن صحنهای که خطا روی «محبی» رخ داد و سر او شکست چگونه به var نرفت؟ افزود: برای دومین بازی از شش بازی فصل این اتفاق برای ما میافتد. امروز Var یک فاجعه بود.
عبدی، بیان داشت: از کمیته داوران خواهش میکنم که صحنه برخورد «مسعود محبی» و هند نیمه اول را بررسی کنند.
وی با اشاره به اینکه از آقای «زندی» و مجموعه ایشان بابت میزبانی خوبشان تشکر میکنم؛ اما حق خیبر امروز این نبود، تصریح کرد: اوضاع داوری دارد برای ما غیرقابلتحمل میشود.
مالک باشگاه خیبر خرمآباد، ادامه داد: یک داور محترم در اتاق var نشسته و صحنهای که واضح است و همه دیدهاند را نمیبیند! از آقای «تاج» خواهش میکنم در مورد خیبر شخصاً ورود کنند.
وی ادامه داد: از بازیکنان ممنونم و جانانه جنگیدند؛ اما موضوعات داوری خیلی حاد بود.
مالک باشگاه خیبر خرمآباد، گفت: کیفیت بازی تیم آقای کمالوند را دیدید و بنده نیز راضی هستم، آنچه در بازی امروز اتفاق افتاد خارج از زمین بود!
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