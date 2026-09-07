https://mehrnews.com/x3cZJV ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲ کد مطلب 6940600 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲ ۱۹۱ شب از تجدید عهد مردم خمین با رهبر معظم انقلاب گذشت خمین- در این ویدئو تجدیدعهد مردم خمین در شب ۱۹۱ را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6940600 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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