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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲

۱۹۱ شب از تجدید عهد مردم خمین با رهبر معظم انقلاب گذشت

۱۹۱ شب از تجدید عهد مردم خمین با رهبر معظم انقلاب گذشت

خمین- در این ویدئو تجدیدعهد مردم خمین در شب ۱۹۱ را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6940600

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