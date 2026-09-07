به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام هادی حاجیآبادی دوشنبهشب در دومین اجلاسیه ۱۷۳ شهید فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی، با روایت خاطراتی از شهدای دفاع مقدس و شهدای انتظامی استان اظهار کرد: اگر جایگاه شهدا را به درستی بشناسیم، هیچگاه از شهادت آنان نگران و اندوهگین نخواهیم شد.
وی با بیان خاطراتی از همرزمان شهدای انتظامی خراسان جنوبی افزود: شهید نایبی در عالم خواب رهبر شهید را مشاهده کرده و از ایشان خواسته بود محافظ کوچه محل سکونت ایشان باشد. در پاسخ به وی گفته شده بود که هر جا باشید، گویی محافظ ما هستید.
راوی خاطرات شهدا با اشاره به رشادتهای شهید حسن طاهری گفت: اشرار برای سر این شهید جایزه تعیین کرده بودند و او پس از اقامه آخرین نمازش برای انجام مأموریت رفت و دیگر بازنگشت و به فیض شهادت نائل شد.
حاجیآبادی همچنین با اشاره به ویژگیهای شهید ایمان یوسفی اظهار کرد: این شهید تنها به انجام وظایف خود اکتفا نمیکرد، بلکه همواره درصدد حل مشکلات مردم و گرهگشایی از امور آنان بود.
وی با اشاره به خاطرهای از شهید هادی کاردیده افزود: مادر این شهید همواره برای عاقبتبهخیری فرزندش دعا میکرد و او سرانجام با شهادت به عاقبتبهخیری رسید و به آرزوی دیرینه خود دست یافت.
راوی خاطرات شهدا در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم روحیه جهادی خاطرنشان کرد: در آخرالزمان به جهاد شبانهروزی و تلاش مستمر افراد نیاز است.
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