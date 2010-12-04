تاکسیرانهای همدانی شناسنامه دار می شوند

محمد جواد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این طرح تا یک ماه آینده در همدان اجرایی می شود، اظهار داشت: به منظور تکریم و احترام به شهروندان و شناسایی رانندگان قانونی تاکسی، صدور و الصاق شناسنامه برای تاکسیرانان و رانندگان کمکی آنها در همدان آغاز شده است.

وی گفت: تا یک ماه آینده بیشتر تاکسیرانها در همدان شناسنامه خود را در شیشه تاکسی جنب آینه جلو نصب می کنند.

زارعی هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از رانندگی رانندگان متفرقه در خط تاکسی عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح تاکسی توسط تاکسیران مربوطه رانده می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان با بیان اینکه با اجرای این طرح هویت راننده برای مسافران قابل شناسایی است، گفت: در صورت مشاهده تخلف مسافران می توانند به راحتی به وسیله سامانه پیام کوتاه سازمان و ارسال کد راننده، تخلفات احتمالی را به سازمان گزارش کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت لزوم نسبت به تطبیق تصویر شناسنامه تاکسی با تاکسیران اقدام و موارد تخلف را به سامانه پیام کوتاه سازمان گزارش کنند.

زارعی با بیان اینکه این طرح در دو مرحله انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: در مرحله نخست شناسنامه برای تاکسی‌های تک راننده و در مرحله بعد برای تاکسی‌هایی که راننده کمکی دارند به صورت دو عکسه صادر و نصب می‌شود.

وی با درخواست از تاکسیرانان همدان مبنی بر شناسنامه دار کردن تاکسی خود در مهلت معین شده، گفت: پس از پایان طرح از تردد تاکسیهای فاقد شناسنامه خودداری می‌شود.