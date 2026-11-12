به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ابراهیمی گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر مشاهده یک قلاده کفتار راه‌راه آسیب‌دیده در اراضی کشاورزی روستای صالح‌آباد، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: محیط‌بانان با همکاری دوستداران حیات‌وحش موفق شدند این حیوان آسیب‌دیده را به‌صورت زنده‌گیری مهار کنند.

ابراهیمی افزود: پس از هماهنگی با اداره حیات‌وحش، کفتار مصدوم برای انجام مراحل درمان و دریافت مراقبت‌های تخصصی به دانشکده دامپزشکی شیراز انتقال یافت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارسنجان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از گونه‌های جانوری، تصریح کرد: گزارش به‌موقع موارد مشاهده حیات‌وحش آسیب‌دیده به مراجع مسئول، نقش مهمی در نجات جان جانوران و حفظ تنوع زیستی دارد.