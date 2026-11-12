به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی استقرار جایگاه عرضه مواد شوینده در شهرداری سمنان با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی شهرستان برای تامین نیاز شهروندان گفت: با توجه به وجود واحدهای تولیدی مرتبط در شهرستان سمنان و انتظارات مردم، باید زمینه عرضه مناسب و تسهیل دسترسی شهروندان به محصولات شوینده و بهداشتی فراهم شود.

وی با بیان اینکه اولویت اصلی اجرای این طرح باید خدمت‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر و ساکنان مناطق کم‌برخوردار باشد، افزود: پیشنهاد می‌شود سه نقطه از شهر سمنان برای استقرار این جایگاه‌ها در نظر گرفته شود که یکی از آن‌ها در مسکن مهر، دیگری در محدوده مناطق جنوبی و پایین‌شهر و جایگاه سوم در یکی از مناطق مرکز شهر باشد تا امکان دسترسی عادلانه‌تر شهروندان به این خدمات فراهم شود.

فرماندار شهرستان سمنان با تاکید بر ضرورت جانمایی اصولی این جایگاه‌ها تصریح کرد: در انتخاب مکان‌ها باید ملاحظات ترافیکی، امنیتی و مسائل مرتبط با بهداشت و سلامت عمومی مورد توجه قرار گیرد تا استقرار این مراکز، خود زمینه‌ساز ایجاد مشکلات جدید برای شهروندان نباشد.

فرماندار سمنان با اعلام آمادگی مجموعه مدیریت شهرستان برای همکاری در اجرای این طرح گفت: در زمینه تامین مکان و هماهنگی‌های لازم با شهرداری و دستگاه‌های مرتبط، از جمله معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، همکاری‌های لازم انجام خواهد شد تا این طرح با رعایت ضوابط بهداشتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسد.

صمیمیان با تاکید بر ضرورت ارائه راهکارهای ابتکاری متناسب با نیازهای بومی خاطرنشان کرد: نباید صرفا منتظر اجرای طرح‌های مشابه در تهران و سایر استان‌ها باشیم، بلکه باید با همفکری و تعامل دستگاه‌های اجرایی، راهکارهایی متناسب با شرایط و نیازهای شهر سمنان طراحی و اجرا کنیم.