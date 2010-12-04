اعطای پژوهانه به طرحهای برتر جشنواره جوان خوارزمی

به گزارش خبرنگار مهر، شروین امیری صبح امروز شنبه در نشست خبری با اشاره به جزئیات برگزاری دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی، افزود: در جشنواره امسال هزار و 283 طرح در بخش دانشجویی و آزاد در 13 گروه برق و کامپیوتر، مکانیک، هنر و معماری، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه، صنایع شیمیایی، زیست فناوری و علوم پایه پزشکی، فناوری نانو، عمران، مواد و متالورژی و انرژیهای نو، مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات، هوافضا، مهندسی صنایع و مدیریت فناوری ارسال شد.

وی با بیان اینکه از این تعداد 24 طرح به عنوان برگزیدگان نهایی این دوره از جشنواره جوان انتخاب شد، اظهار داشت: از مجموع هزار و 283 طرح ارسال شده، تعداد 45 طرح به هیئت داوران ارائه و پس از ارزیابی های علمی تعداد 24 طرح در گروه های سیزده گانه انتخاب شد.

دبیر دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی، به مسابقات روباتیک خوارزمی اشاره کرد و یاداور شد: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با توجه به ضرورت فرهنگ سازی و شناسایی و حمایت از جوانان خلاق، اقدام به طراحی و برگزاری مسابقات ملی روباتیک خوارزمی در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی کرد.

امیری با بیان اینکه در این دوره، مسابقات روباتیک در 21 لیگ برگزار شد، ادامه داد: تیمهای شرکت کننده در مسابقات ملی روباتیک خوارزمی در لیگهای روباتهای شبیه ساز فوتبالیست سه بعدی و دو بعدی، روبات ماشین های شیمیایی، روبات نقاش- مترینگ، مریخ پیما، فوتبالیست سایز کوچک، انسان نما، نمایشی، امدادگر واقعی، خانگی، استاندارد صنعتی، شبیه ساز امداد، امدادگر مجازی، رویات جراح، میکروماوس، شبیه ساز جنگ، عاملهای هوشمند در تجارت الکترونیک TAC، روبات پرنده، مین یاب دستی و خودکار و لیگ زیر دریایی به رقابت پرداختند.



وی با تاکید بر اینکه تیمهای برتر بخش دانشجویی این مسابقات به همراه طرحهای برگزیده جشنواره جوان خوارزمی در روز 15 آذرماه تقدیر می شوند، یاداور شد: در روز 15 آذر ماه از تیمهای منتخب مسابقه روباتیک خوارزمی و برگزیدگان جشنواره خوارزمی با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تقدیر می شود.

امیری همچنین از حمایت طرح ها و تیمهای برگزیده از سوی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران خبر داد و در این باره توضیح داد: علاوه بر اعطای پژوهانه به طرحهای اول تا سوم (به ترتیب 10، 5/7 و 5 میلیون تومان)، فهرست اسامی منتخبین نیز در بانک اطلاعات برگزیدگان برای اطلاع بخش صنایع درج می شود همچنین تسهیلاتی برای شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی اعطا خواهد شد.