جواد محجوبی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگسازی در حوزه آب اظهار کرد: در استانی مانند یزد که با محدودیت جدی منابع آبی مواجه است، فرهنگ صحیح مصرف نمیتواند تنها در قالب توصیههای عمومی دنبال شود، بلکه باید از سالهای مدرسه و با مشارکت نسل نوجوان شکل بگیرد.
وی افزود: در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، دو برنامه آموزشی «داناب» و «گسترش سواد آبی» با هدف ارتقای شناخت دانشآموزان نسبت به وضعیت منابع آب، مدیریت مصرف و مسئولیت اجتماعی در قبال این سرمایه حیاتی اجرا شد.
آموزش ۹۴ هزار دانشآموز در مدارس یزد
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد گفت: در طرح ملی داناب، بیش از ۶۷ هزار دانشآموز پایههای هفتم، هشتم و نهم در ۳۷۳ مدرسه و ۱۴ منطقه آموزشی استان تحت آموزش قرار گرفتند و در پنجمین دوره طرح گسترش سواد آبی نیز بیش از ۲۷ هزار دانشآموز پایههای یازدهم و دوازدهم از ۱۷۰ مدرسه مشارکت داشتند.
محجوبی ادامه داد: گستردگی این برنامهها نشان میدهد که آموزش آب در استان یزد صرفاً به انتقال چند مفهوم آموزشی محدود نشده و تلاش شده است دانشآموزان با واقعیتهای کمآبی، ضرورت مدیریت مصرف و پیامدهای رفتارهای نادرست در قبال منابع آب آشنا شوند.
سواد آبی از کلاس درس تا میدان مشارکت
وی با اشاره به تنوع برنامههای اجراشده در این دو طرح بیان کرد: برای اینکه موضوع آب از حالت یک آموزش صرفاً نظری خارج شود، فعالیتهای فرهنگی، هنری، فناورانه و مشارکتی نیز در کنار محتوای آموزشی دانشآموزان دنبال شد.
رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقهای یزد افزود: برگزاری مسابقات عکاسی، نقاشی روی شیشه، طراحی بازی دیجیتال، تولید محتوای خلاقانه با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، انتشار کلیپهای آموزشی و برگزاری برنامههای مشارکتی از جمله اقداماتی بود که با استقبال دانشآموزان همراه شد.
مناظره دانشآموزی درباره آینده آب
محجوبی یکی از برنامههای شاخص طرح سواد آبی را مسابقات مناظره دانشآموزی عنوان کرد و گفت: در این رقابت ۱۴۷ تیم برای حضور ثبتنام کردند و پس از برگزاری آزمون علمی و دورههای آموزشی، ۲۴ تیم به مرحله نهایی راه یافتند.
وی خاطرنشان کرد: موضوعاتی همچون مدیریت مصرف، سازگاری با کمآبی و مفهوم آب مجازی در این مناظرهها مورد بحث قرار گرفت تا دانشآموزان علاوه بر دریافت اطلاعات، فرصت تحلیل، گفتوگو و ارائه راهکار درباره مسائل آبی استان را نیز پیدا کنند.
آموزش آب باید به تغییر رفتار برسد
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد تأکید کرد: هدف نهایی این برنامهها افزایش حجم اطلاعات دانشآموزان درباره آب نیست؛ آنچه اهمیت دارد این است که این آگاهی در نهایت به رفتار مسئولانه در خانه، مدرسه و جامعه تبدیل شود.
محجوبی گفت: دانشآموزان میتوانند علاوه بر اینکه خودشان الگوی مصرف صحیح را دنبال میکنند، پیامآور فرهنگ درست مصرف آب در خانوادهها نیز باشند و از این طریق دامنه اثرگذاری برنامههای آموزشی از مدرسه به جامعه گسترش پیدا کند.
وی با بیان اینکه حل چالش آب تنها با اقدامات فنی امکانپذیر نیست، افزود: در کنار طرحهای تأمین، انتقال و مدیریت منابع آب، سرمایهگذاری روی فرهنگ عمومی و تربیت نسلی آگاه نسبت به ارزش آب نیز ضروری است و طرحهای دانشآموزی میتوانند بخشی از این مسیر را هموار کنند.
محجوبی در پایان گفت: استمرار آموزشهای مرتبط با آب و پیوند دادن آن با فعالیتهای خلاقانه و مشارکتی، میتواند به شکلگیری نسلی مسئولیتپذیر کمک کند؛ نسلی که محدودیت منابع آبی را بشناسد و حفاظت از آب را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود بداند.
نظر شما