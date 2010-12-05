برگزاری دوره های آموزشی خانواده برای مدرسان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای انجمن اولیاء و مربیان مازندران افزود: ماموریت انجمن اولیاء و مربیان در راستای تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده است.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش در راستای توسعه و تعمیق آموزش خانواده و تقدیر از مدیران مدارس برتر در اجرای طرح آموزش خانواده آمادگی دارد.

رئیس گروه انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش مازندران گفت: دوره های آموزش تخصصی مدرسان آموزش خانواده در راستای توانمندسازی و ارتقای دانش و مهارت های حرفه ای مدرسان آموزش خانواده برگزار شد.

میرعلی رمضانیان افزود: در این دوره که حدود 400 نفر از مدرسان آموزش خانواده استان در آن شرکت داشتند تعامل والدین با فرزندان، توانمندسازی تربیتی خانواده، نقش اولیا در پیشرفت تحصیلی فرزندان، روش های پیشگیری از آسیب های اجتماعی، راهکارهای عملی در توسعه و تعمیق باورهای دینی و سوق دادن دانش آموزان به نماز از جمله موضوعات آموزشی این دوره ها بود.



