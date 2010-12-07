ساخت بزرگراه صیاد شیرازی تا پایان سال به اتمام می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی شریفی در بازدید از پروژه بزرگراه شهید صیاد شیرازی با تاکید بر اجرای مناسب طرح، خواستار نورپردازی، زیباسازی و ایجاد فضای سبز در حین انجام عملیات پروژه شد.

وی در این بازدید پرداختن به ترافیک میدان سپاه را مهمترین بخش از پروژه دانست و افزود: بیشترین بار ترافیکی در این میدان است که برنامه ریزی دقیقی را می طلبد در غیر این صورت حجم بار ترافیکی بالایی را با افتتاح پروژه صیاد شیرازی در میدان سپاه شاهد هستیم.

وی از افتتاح بخشی از این پروژه شامل پل شیخ صفی تا پایان دی ماه خبر داد و گفت: با افتتاح پل شیخ صفی، توزیع ترافیکی در خیابان شریعتی متحول می شود.

مازیار حسینی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در مورد اجرای این پروژه گفت: با تدبیر اندیشیده شد بحث پروژه صیاد شیرازی و خروج آن از حالت بن بست ترافیکی در میدان سپاه را در دستور کار قرار دادیم و خوشبختانه بیشتر معارضان ملکی و تاسیساتی موجود در این طرح رفع شد.

وی به اجرای تونل 12 کیلومتری در دو طبقه برای اتصال بزرگراه شهید صیاد به اتوبان آزادگان اشاره کرد و اظهار داشت: ورودی اصلی این تونل از انتهای میدان سپاه شروع می شود که هم اکنون مطالعات آن در حال انجام است و انجام این مطالعات نیاز به یک سال زمان دارد.

معاون فنی وعمرانی شهرداری تهران گفت: باقی مانده پروژه بزرگراه شهید صیاد شیرازی در دو مرحله طراحی شده که بخش اول آن شامل خیابان پلیس تا پل شیخ صفی است که در دی ماه سال جاری زیر بار ترافیک می رود و بخش دوم از میدان سپاه اسفند ماه به بهره برداری می رسد.









