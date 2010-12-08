تصحیح شاهنامه براساس نسخه موزه فلورانس به جلد هفتم رسید

عزیز الله جوینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلد هفتم این کتاب افزود: این کتاب در یک هزار صفحه نگارش شده و به همان شیوه قبلی و بر دو بخش نظم و نثر به چاپ خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه در این جلد همان شیوه مجلدهای قبلی را دنبال کردم، اظهار کرد: شرح واژگان دشوار و برگردان همه ابیات در شاهنامه در دستور کار بود که به انجام رسید.

جوینی بیان کرد:‌ جلد هفتم به همت انتشارات دانشگاه تهران منتشر خواهد شد و تا پیش از سال جاری در بازار کتاب و در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به اینکه چرا نسخه موزه فلورانس را انتخاب کردید؟ تصریح کرد: این نسخه دست نویس، قدیمی‌ترین نسخه شاهنامه است و مجعول بودن برخی نسخه‌ها را نشان می‌دهد.



جوینی اعلام کرد که تصحیح خود از شاهنامه را در 9 جلد به پایان خواهد رساند.

استاد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران همچنین درباره کتاب "نامه‌ها و نهج البلاغه" گفت: مقالات بسیاری درباره نهج‌البلاغه منتشر کرده بودم که در قالب کتابی جمع‌آوری شد و به زودی چاپ سوم آن در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

