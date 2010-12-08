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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۸:۵۸

جوینی به مهر خبر داد:

تصحیح شاهنامه براساس نسخه موزه فلورانس به جلد هفتم رسید

تصحیح شاهنامه براساس نسخه موزه فلورانس به جلد هفتم رسید

استاد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران از به زیر چاپ رفتن تصحیح جلد هفتم شاهنامه فردوسی از روی نسخه موزه فلورانس خبر داد.

عزیز الله جوینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلد هفتم این کتاب افزود: این کتاب در یک هزار صفحه نگارش شده و به همان شیوه قبلی و بر دو بخش نظم و نثر به چاپ خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه در این جلد همان شیوه مجلدهای قبلی را دنبال کردم، اظهار کرد: شرح واژگان دشوار و برگردان همه ابیات در شاهنامه در دستور کار بود که به انجام رسید.

جوینی بیان کرد:‌ جلد هفتم به همت انتشارات دانشگاه تهران منتشر خواهد شد و تا پیش از سال جاری در بازار کتاب و در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به اینکه چرا نسخه موزه فلورانس را انتخاب کردید؟ تصریح کرد: این نسخه دست نویس، قدیمی‌ترین نسخه شاهنامه است و مجعول بودن برخی نسخه‌ها را نشان می‌دهد.

جوینی اعلام کرد که تصحیح  خود از شاهنامه را در 9 جلد به پایان خواهد رساند.

استاد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران همچنین درباره کتاب "نامه‌ها و نهج البلاغه" گفت: مقالات بسیاری درباره نهج‌البلاغه منتشر کرده بودم که در قالب کتابی جمع‌آوری شد و به زودی چاپ سوم آن در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.
 

کد مطلب 1206027

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