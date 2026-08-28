به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر نصیری اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی و برخورد قاطع با محتکران، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قم با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک انبار محل احتکار تخممرغ را شناسایی کردند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از این انبار موفق به کشف ۵۰ تن تخممرغ شدند که بهصورت غیرقانونی نگهداری و احتکار شده بود.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به ارزش کالاهای مکشوفه تصریح کرد: کارشناسان ارزش تخممرغهای احتکارشده را ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
نصیری ادامه داد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه احتکار کالا، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ یا شماره ۳۰۱۱۰ ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی به پلیس اطلاع دهند.
قم- جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۵۰ تن تخممرغ احتکارشده به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال در یکی از انبارهای استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر نصیری اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی و برخورد قاطع با محتکران، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قم با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک انبار محل احتکار تخممرغ را شناسایی کردند.
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