انتخاب شهردار توسط وزارت کشور فعالیت شوراها را کاهش می دهد

عبدالناصر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل با اشاره به اینکه پیشنهاد شهردار از سوی وزارت کشور ممکن است روند انتخاب شهردار را طولانی و گاه به دلیل مخالفت اعضای شورای شهر با چالش مواجه کند، افزود: در این طرح پیش‌بینی شده که در صورت رد شهردار پیشنهادی از سوی وزارت کشور برای دو مرتبه خود وزیر کشور برای انتصاب می‌تواند اقدام کند که این موضوع دولتی کردن انتخاب شهردار است و نظارت بر شهردار انتصابی با چالش مواجه می‌شود.

احمدی اظهار داشت: انتخاب شهرداران از سوی وزارت کشور در راستای تضعیف نهاد شوراها و دولتی کردن مدیریت شهری است.

وی ارائه چنین طرح‌هایی را تلاش برای حذف مردم‌سالاری برشمرد و بیان داشت: اجرای این طرح ماهیت شوراها را بر اساس وظایفی که به آنها محول شده است زیر سؤال می‌برد.

احمدی بیان داشت: نمی‌توان به عملکرد کسی که از جای دیگر منصوب می‌شود نظارت کامل داشت و علاوه بر این طرح نمایندگان مجلس در مورد انتخاب شهردار از سوی مراجع دولتی برخلاف اصول قانون اساسی است.

عضو شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه جامعه شورایی کشور معتقد است که این طرح در راستای کاهش اختیارات شوراها است، افزود: باید به دنبال تحقق مدیریت واحد شهری، نمایندگان پیشنهادی را ارائه کنند که شوراهای شهر به عنوان پارلمان محلی عمل کرده و انتصاب فرمانداران و استانداران نیز به این شیوه بوده و حق استیضاح آنها را نیز به شورا بدهند.

احمدی افزود: با کاهش اختیارات شوراها انگیزه حرکت و فعالیت در آنها کاهش می‌یابد.



احمدی تصریح کرد: اجرای این طرح اختیار انتخاب شهرداران در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت شورای شهرها را سلب و بار دیگر به وزیر کشور واگذار می‌کند و همچنین در این طرح قید شده بود که در شهرهای کمتر از 200 هزارنفر جمعیت مسئولیت انتخاب شهردار بر عهده استانداران است.

وی درباره موافقان اجرای این طرح افزود: موافقان اجرای این طرح معتقد هستند در حال حاضر بسیاری از شوراهای شهر در انتخاب شهرداران دچار مشکل شده‌اند و مشکلات زیادی در مسیر انتخاب شهردار وجود دارد.

احمدی افزود: موافقان، ایجاد استقلال در اعمال مدیریت شهری، ممانعت از پسرفت برنامه‌های عمرانی در مناطق شهری و جلوگیری از نفوذ اختلافات ناشی از آرا در شوراها را به عنوان دلایل طرح واگذاری انتخاب شهرداران بالای 200 هزار نفر جمعیت برشمردند در حالی که به دلیل آشنا نبودن وزارت کشور از تمام استعدادها و ظرفیت‌های موجود در هر شهر و بخش اجرای این طرح شهرها را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند.

