مجتبی یوسفی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، در خصوص انتقادات نسبت به آئیننامه مدارک تحصیلی مرتبط برای انتخابات شهرداران و ایجاد محدودیت از سوی دولت به نحوی که بسیاری از رجال تراز اول سیاسی را از فهرست افراد واجد شرایط تصدی کرسی شهرداری حذف میکند، گفت: در بحث اصلاحات حوزه مدیریت شهری ۲ نکته وجود دارد به عقیده بنده احراز صلاحیت، رد صلاحیت و نظارت بر انتخابات باید از مجلس گرفته شود، بسیاری از همکاران ما شریف و متخصص هستند اما بنده تخصصی در حوزه تأیید یا رد صلاحیت ندارم؛ کاش در اصلاح قانون، این اختیار از نمایندگان و مجلس گرفته میشد و به نهادهایی داده میشد که متخصص هستند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در موضوع انتخاب و استیضاح شهرداران هم این موضوع موردنظر بود که در ابتدا استیضاح سختتر شود. در حال حاضر انتخاب شهرداران با شوراهاست اما زمانی که به عمر مفید شهرداران نگاه میکنید با وجود دورههای مدیریتی طولانی ۱۲، ۱۰ یا ۸ ساله برخی شهرداران در کلانشهرها، عمر مفید مدیریت شهری ۲۰ ماه و ۱۰ روز بوده است، حتی شهردار ۲۳ روزه هم داشتیم.
وی افزود: این یعنی شوراها باید دقت کنند افراد توانمند انتخاب شوند. ما آمدیم شرایطی را گذاشتیم و استیضاح را هم سختتر کردیم، اما باید بدانیم این موارد نباید تبدیل به بحثها و منازعات سیاسی بین شورا، شهرداری و دهیاری شود؛ شهر و روستا محل خدمترسانی عمرانی، فرهنگی و اجتماعی به مردم است؛ جای دعوا و قشونکشی سیاسی نیست، مردم از ما کار میخواهند.
یوسفی در بخش دیگر سخنان خود به مصوبه اخیر مدارک تحصیلی مرتبط با انتخاب شهرداران اشاره کرد و گفت: اینکه امروز درباره یک فردی که شهردار بوده و با قانون قبلی شهردار شده حالا اینکه برخی بگویند نباید میشده یا باید میشده بحث دیگری است، موضوع این است که فردی براساس قانون روز به عنوان شهردار انتخاب شده و الان که شهردار جدید قرار است انتخاب شود بیایم به کسی که با قانون قبلی ۴ سال، ۵ سال، ۸ سال شهردار بوده امروز بگوییم دیگر نمیتواند شهردار شود؟ آیا این حرف منطقی است؟ کسی که چند سال کار کرده و حتی اگر مرتبط هم نبوده الان به تجربه رسیده به یکباره بگوییم که شما نمیتوانید شهردار شوید؟
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به نظر من این کار یک دعوای سیاسی است، حالا قانون قبلی یک سری اختیارات ایجاد کرده بود و الان آن قانون تغییر کرده ولی بعد حوزه خدمات شهری نه شورا، نه شهردار، نه دهیار، نه شورای شهر و روستا نباید حوزه گروکشی و قشونکشی سیاسی باشد. این حوزه نماد خدمات عمرانی، فرهنگی و اجتماعی است؛ یعنی گرهگشایی از مسائل روزمره مردم، آسفالت، بوستان، موضوعات فرهنگی و اجتماعی.
وی افزود: از الان به بعد باید شرایطی وجود داشته باشد، اما اینکه بگوییم کسی که قبلاً ۴ یا ۵ سال شهردار بوده، آن زمان با قانون قبلی شرایط را داشته، حالا ممکن است تخصص یا مدرک نداشته، امروز بیاییم بگوییم این ۵ سال سابقه را کنار بگذاریم؛ نه، این مدنظر ما نبود و اصلاً عاقلانه نیست. این بیشتر به تسویهحساب سیاسی در بدو ورود شباهت دارد.
یوسفی همچنین تصریح کرد: از امروز به بعد باید متخصصان حوزه شهری بیایند شهردار یا دهیار شوند، حتماً؛ منظور من کسی که مثلاً ۲-۳ ماه شهردار بوده نیست اما کسی که ۴ یا ۵ سال شهردار بوده، ولو قبلاً مدرکش را نداشته، حالا با یک دوره مدیریت نسبتاً مناسب تجربه کسب کرده؛ اینکه بر اساس قانون جدید بگوییم شما دیگر نمیتوانید، حتی از نظر علم مدیریت و اصول مدیریت هم حرف درستی نیست و به نظر میرسد این نگاه بیشتر سیاسی است.
نماینده مردم اهواز در پایان گفت: ما بهعنوان قانونگذار و خادم مردم، از دولت و وزارت کشور میخواهیم اگر آئیننامهای نوشتهاند، آن را طوری اصلاح کنند که از ظرفیت افرادی که امروز با تجربه شدهاند استفاده شود. در غیر این صورت، در مجلس پیگیریهای خود را انجام میدهیم.
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