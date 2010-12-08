مجید خدایی سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان ایران باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کسب تنها دو مدال برنز توسط تیم کشتی آزاد جوانان در رقابت‌های جهانی مجارستان اخبار مختلفی در مورد پایان کار مجید خدایی سرمربی این تیم مطرح شد.

با توجه به اینکه کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان و خدایی رابطه کاری نزدیکی با هم ندارد این اخبار شدت گرفت و نام برخی قهرمانان پیشین کشتی جهان و المپیک مانند علیرضا رضایی برای جایگزینی خدایی به گوش می رسید.

با این وجود محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی که دیروز در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود، کلیه اخبار مربوط به جدایی خدایی تکذیب کرد تا دارنده مدال برنز جهان که در آستانه دریافت مدرک دکتری تربیت بدنی از دانشگاه تهران قرار دارد، همچنان سکاندار تیم کشتی آزاد جوانان ایران باشد.

تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان سال آینده باید در مسابقات جام جهانی آلمان و رقابت‌های جهانی رومانی شرکت کند.