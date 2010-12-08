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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۸:۴۷

وسعت آتش سوزی در جنگلهای ابر بیش از 20 هکتار است

وسعت آتش سوزی در جنگلهای ابر بیش از 20 هکتار است

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: آتش سوزی در جنگل ابر شهرستان شاهرود در بین 20 تا 30 هکتار از سطح این جنگل ها تخمین زده می شود.

سید حسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان با اشاره به اینکه هنوز میزان دقیق حریق در این جنگل مشخص نیست، گفت: با تلاش ماموران و کمک های مردمی این حریق مهار شده است.

وی با اشاره به تلاش های بی وقفه برای مهار آتش گفت: حدود هزار نفر از نیروهای ارتش، بسیج، منابع طبیعی و دستگاه های مختلف در منطقه حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه وزش باد در منطقه باعث شعله گرفتن آتش های مهار شده می شوند، گفت: حریق در کنترل نیروهای حاضر در منطقه است.

وی با اشاره به اینکه از بالگرد برای اطفای حریق استفاده شده است، گفت: به دلیل مه داشتن در منطقه وضعیت خاصی در جنگل وجود دارد که مانع استفاده بیشتر از بالگرد شده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان اضافه کرد: منطقه حریق در جنگل ابر صعب العبور است و شیب منطقه باعث شده تا اطفای حریق به صورت انفرادی انجام شود.

به گفته وی، عملیات اطفای حریق به سختی و با وسایل ابتدایی از جمله بیل و شن کش انجام شده و تنها راه مهار کامل آتش بارش باران در اطفای کامل حریق است.

کد مطلب 1206411

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