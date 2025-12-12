بیانیه استقلال علیه داوری در لیگ کشتی آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، آبی‌های جویبار که صبح امروز در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۷ بر ۳ از سد تیم خیبر گذشته بودند، در فینال این رقابت‌ها با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب بانک شهر شدند.



این دیدار فینال با وقفه‌های متعدد همراه بود. در کشتی وزن ۹۲ کیلوگرم، کمیل قاسمی در اعتراض به تصمیم عجیب و غریب داوری، تیمش را لحظاتی از میدان خارج کرد اما در ادامه تصمیم به بازگشت گرفت و دو مبارزه پایانی برگزار شد.



اخمد ادریسوف، محمد بخشی، ابراگیم کادی‌یف و حسن یزدانی چهار پیروزی استقلال را در این مصاف به ثبت رساندند. شمیل ممدوف نیز که در رقابت صبح دچار آسیب‌دیدگی شده بود، نتوانست در فینال برای استقلال روی تشک برود.

