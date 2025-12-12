  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۷

بیانیه استقلال علیه داوری در لیگ کشتی آزاد

تیم کشتی آزاد استقلال جویبار در فینال پرحرف‌وحدیث و حاشیه‌دار لیگ برتر آزاد مقابل بانک شهر تن به شکست داد و به مقام نایب‌قهرمانی بسنده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آبی‌های جویبار که صبح امروز در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۷ بر ۳ از سد تیم خیبر گذشته بودند، در فینال این رقابت‌ها با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب بانک شهر شدند.

این دیدار فینال با وقفه‌های متعدد همراه بود. در کشتی وزن ۹۲ کیلوگرم، کمیل قاسمی در اعتراض به تصمیم عجیب و غریب داوری، تیمش را لحظاتی از میدان خارج کرد اما در ادامه تصمیم به بازگشت گرفت و دو مبارزه پایانی برگزار شد.

اخمد ادریسوف، محمد بخشی، ابراگیم کادی‌یف و حسن یزدانی چهار پیروزی استقلال را در این مصاف به ثبت رساندند. شمیل ممدوف نیز که در رقابت صبح دچار آسیب‌دیدگی شده بود، نتوانست در فینال برای استقلال روی تشک برود.

    • ایرج IR ۲۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 2
      پاسخ
      این چه طرز خبر دادنه ، فقط داری از تیم استقلال حرف میزنی و خبری از تیم قهرمان نیست ، حالا باز خوبه کیسه دوم شده اگر قهرمان میشد بنظر از اسم مسابقه هم خبری نبود و فقط به اسامی کیسه و یردهاشون می نوشتی

