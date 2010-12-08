فرودگاه سنندج مرز مجاز هوایی شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب1351ـ با تعیین فرودگاه سنندج به عنوان مرز مجاز هوایی موافقت کرد.



بر اساس این مصوبه ، ورود به کشور و خروج از آن در فرودگاه سنندج با گذرنامه معتبر مجاز است. براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

