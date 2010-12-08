  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۴۵

فرودگاه سنندج مرز مجاز هوایی شناخته شد

فرودگاه سنندج مرز مجاز هوایی شناخته شد

هیئت وزیران در راستای ارتقا و توسعه سطح تردد و تجهیز فرودگاه سنندج ، با تعیین این فرودگاه به عنوان به عنوان مرز مجاز هوایی شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب1351ـ با تعیین فرودگاه سنندج به عنوان مرز مجاز هوایی موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه ، ورود به کشور و خروج از آن در فرودگاه سنندج با گذرنامه معتبر مجاز است. براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
 

کد مطلب 1206486

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها